“Naturalmente”: arte e natura per mostrare la ricchezza dei luoghi della “salute mentale”

Grosseto. Quadri a tecnica mista, pannelli che impiegano elementi naturali, come piante e muschi, acquerelli, acrilici, tecnica spugnata: sono queste le opere esposte in “Naturalmente“, una mostra alla Sala Eden di Grosseto (sul bastione Garibaldi, sulle Mura medicee) e che rientra nel ricco programma di eventi selezionati per “La notte visibile della cultura”.

Sabato 28 settembre, dalle 18, quindi, con ingresso gratuito, tutti gli interessati potranno visitare l’esposizione dei lavori realizzati negli spazi dell’Abbriccico, nelle serre di Villa Pizzetti e all’ospedale Misericordia di Grosseto: opere che prendono ispirazione e fanno riferimento alla natura, che esprimono la ricchezza delle persone che hanno contribuito a realizzarle.

“Speriamo di condividere con i visitatori un viaggio emozionale ed emozionante – dichiara il presidente della cooperativa Uscita di Sicurezza Luca Terrosi – che offre uno spaccato sulle attività che, quotidianamente, vengono portate avanti in questi luoghi dedicati alla salute mentale e nei quali operiamo per conto dell’Azienda Usl Toscana sud est con l’obiettivo di mettere al centro i partecipanti e la loro crescita individuale”.

L’esposizione sarà visitabile per tutta la durata de “La notte visibile”; sarà possibile inoltre usufruire del servizio bar della Sala Eden.

Foto di Michele Guerrini