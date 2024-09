La Notte visibile della cultura anima il centro storico: Grosseto fa un tuffo negli anni Settanta

Grosseto. L’obiettivo è bissare, o meglio superare, i numeri dell’edizione 2023 della Notte visibile della cultura.

L’ultima settimana di settembre per Grosseto significa “Città visibile”, la manifestazione d’arte e animazione culturale urbana ideata dal Polo Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in coorganizzazione con il Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Nel 2024 la rassegna è alla sua quindicesima edizione: dopo aver dedicato il 2023 agli anni Sessanta, stavolta le iniziative culturali hanno raccontato e racconteranno i Settanta a Grosseto.

Il clou della manifestazione è, anche quest’anno, la Notte visibile della cultura, che si terrà sabato 28 settembre: quasi tutte le strade e le piazze saranno animate da iniziative culturali e concerti. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il programma completo

Alle 17, al Bastione della Cavallerizza, si inaugura “Ciel’in città, il giardino delle sculture-gioco”, mentre l’avvio ufficiale dell’evento è come sempre in piazza Baccarini alle 18.30, dove ci sarà l’info point e saranno distribuiti e ritirati i “Passaporti dell’arte”.

Nella stessa piazza l’esposizione d’arte con le opere di Sabina Chiarello, Giuseppe Di Mauro, Mirko Federici, Monica Gorrieri e dalle 21 il racconto musicale “Barbera e champagne” a cura di Officina del Malcontento (Carla Baldini, canto; Dino Simone, fisarmonica e canto; Angelo Fucci, chitarra e cori; Guglielmo Eboli, percussioni).

Al Museo archeologico e d’arte sacra “Giovanna d’Arco e Artemisia Gentileschi: angeli di passione” nella Sala delle statue, alle 19.00 e alle 22.00 i monologhi teatrali a cura dell’Associazione culturale Polis.

Dalle 18.00 alla Galleria Ticci, in via Andrea da Grosseto, la mostra dedicata alle opere dal ‘600 al ‘900.

Nella sede della Pro Loco, in piazza del Popolo, dalle 21, “Vola solo chi osa farlo”, storytelling di Giacomo Moscato e proiezione di immagini di Dominga Tammone.

In piazza Indipendenza la performance musicale e poetica di Valeria Viva dal titolo “Risvegli poetici musicali” e l’installazione luminosa e arredo urbano “Fluo meeting”, a cura di Nicoletta di Pietro e Caterina Ziemacki.

Al Chiasso delle Monache e in saletta delle Clarisse, dalle 19.00, “Può sempre servire non si sa mai. Archivio sentimentale della casa di famiglia”, performance poetica partecipata di e con Elena Guerrini.

In via Vinzaglio, l’esposizione di immagini degli anni ’70 a cura dell’archivio BF.

In piazzetta Bruno Dominici, dalle 21, “Un viaggio tra le canzoni che toccano l’anima”, concerto acustico dei Soul Drops Trio (Paolo Carobbi, Stefano Maccherini, Luca Rossi), mentre in via Varese, alla Galleria eventi, “Oltre la tela” una mostra collettiva d’arte.

Musica in piazza Mensini con il concerto rock di “Interstellar Fusion”.

Al Chiasso degli Zuavi, dalle 21 alle 23, il reading a cura di Confine Zero “Il sequestro Puccini”.

Nel giardino del Museo di storia naturale della Maremma, alle 20.30, 21.30 e 22.30, la performance di teatro della spontaneità “La nuvola”, a cura dell’Unione italiana ciechi Grosseto, e all’interno della struttura di strada Corsini, dalle 21 e dalle 23, la proiezione di foto naturalistiche.

In via Ricasoli, alle 21.30, il concerto dei “The Radiolinas”, mentre dalle 19, in piazza Dante, l’esposizione di retroconsole di videogiochi usufruibili da tutti “Visible classic devices” e lo spettacolo di luci, dalle 21.30, “Tutta la mia città” a cura del Maam e di Cantiere Quattro.

In piazza Duomo, dalle 21.00, lo spettacolo musicale e reading “Di che segno sei?”, con Francesca Magdalena Giorgi (voce), Edoardo Bianchi (basso), Sergio Simonelli (chitarra), Maddalena Pastorelli (flauto), Jason Cromton (tastiere).

Di fronte al municipio, alle 19.30 e alle 21.00, appuntamento per la visita del centro storico che farà rivivere eventi e personaggi dei ’70 a Grosseto a cura di Confguide Confcommercio con Rosita di Marte.

Alle 21.30 e alle 22.30, nella cattedrale di San Lorenz,o l’esibizione della corale Puccini, mentre in piazza san Michele, dalle 21.30, il concerto con i grandi successi rock “Never Wings Live”, alla galleria Pascucci, in piazza Valeri, la mostra di opere in bianco e nero “Black&White” di Ardenghi, Bonazza, Chessa, Corsetti, Guerrini, Orfeo, Paolini, Papini, Rechn e Salvarelli.

All’angolo tra via Goldoni e corso Carducci, dalle 21, “Duo Cosplay Pianobar”, mentre alla Biblioteca Chelliana, dalle 18, la presentazione del volume di Mauro Ballerini dedicato all’attore Ernesto Calindri che negli anni ’70 fu protagonista del famoso spot pubblicitario Cynar.

In piazza Socci, dalle 21, il concerto di musica rock “Quota 100 Live”, in via Agostino Bertanila mostra d’arte a cura dell’associazione Agaf, “Arte visibile per la strada e tra la gente”, nella sala Eden “NaturalMente”, la mostra di opere dal laboratorio Abbriccico e La Serra, cogestite dal Dsm di Grosseto e dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, infine, dalle 21, in corso Carducci, a Porta Nuova, “La musica che gira intorno”, esibizione live di Stefano Chisci.

Il “Passaporto dell’arte”

Torna il “Passaporto dell’arte” che permetterà, visitando gratuitamente e timbrando le “dogane dell’arte” – cioè i tre musei cittadini, il Polo Le Clarisse, il Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura e il Museo archeologico e d’arte sacra – di poter vincere importanti premi culturali.

I passaporti dell’arte potranno essere ritirati gratuitamente e riportati all’info point di piazza Baccarini: dovranno essere completati con i timbri nelle tre caselle dei rispettivi musei entro la serata della Notte visibile, sabato 28 settembre.

Martedì 8 ottobre, alle 18, al Polo Culturale Le Clarisse, è in programma l’estrazione pubblica di importanti premi culturali. Il primo premio è un corso di musica all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” (strumento a scelta; corso base di 9 mesi), il secondo premio è un carnet di 5 biglietti per la stagione teatrale 2024/2025 del Comune di Grosseto e 2 tessere associative annuali alla Fondazione Grosseto Cultura, infine il terzo premio sono 3 biglietti per la stagione teatrale 2024/2025 del Comune di Grosseto e due tessere di socio di Fondazione Grosseto Cultura

I laboratori didattici

Durante la Notte visibile ci sarà spazio anche per i piccoli, con due iniziative molto divertenti. La prima dal titolo “Le cartoline dal passato: oggetti, forme, colori degli anni Settanta per una cartolina che saprà stupire!”, è in programma al Polo Le Clarisse dalle 18 alle 19.30, dalle 20.30 alle 22. Il laboratorio didattico gratuito è rivolto ai piccoli dai 4 agli 11 anni e alle loro famiglie. La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata mandando una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Alla biblioteca comunale Chelliana sono in programma due attività: la prima, “I figli dei fiori”, dalle 16.30 alle 18 nella Sala bambini, al secondo piano. Si tratta di un laboratorio creativo per i piccoli dai 3 ai 6 anni alla scoperta dei simboli hippy negli anni ’70.

Il secondo appuntamento, dal titolo “La febbre del sabato sera… in biblioteca”, dalle 19 alle 20.30 in aula magna, al secondo piano. Un laboratorio di teatro-movimento dedicato ai ragazzi dai 7 ai 12 anni tutti vestiti a tema.

Per informazioni e prenotazioni tel. 0564.488054.