Bastione Cavallerizza: inaugurazione delle sculture-gioco del progetto “Ciel’in città”

Grosseto. Saranno “consegnate” alla cittadinanza nella mattina di venerdì 27 settembre, alle 10.30, le tre sculture gioco, realizzate dagli artisti Stefano Corti, Fargo e Moira Ricci al bastione Cavallerizza, sulle Mura medicee di Grosseto, per “Ciel’in città”, il progetto selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

“Ciel’in città” ha messo in relazione i territori di Grosseto, Prato e Massa all’insegna dell’arte, usata come strumento di animazione e promozione culturale per bambini e ragazzi. Capofila del progetto è la cooperativa Uscita di Sicurezza, insieme ai Comuni di Grosseto, Prato e Massa, a Fondazione Grosseto Cultura, Istituzione Le Mura, associazione Ciel’in città, Fondazione per le arti contemporanee (Centro Pecci), istituto “Artemisia Gentileschi” di Massa, cooperativa le Macchine celibi, associazione Spin8 e società Aragon.

Il programma

Un evento atteso, che sarà celebrato con due momenti: l’inaugurazione di venerdì 27 settembre, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Grosseto e dei soggetti grossetani coinvolti nel progetto, ovvero il capofila, la cooperativa Uscita di Sicurezza, la Fondazione Grosseto Cultura e l’Istituzione Le Mura; alle 9.30 di sabato 28 settembre, un evento dedicato agli studenti delle scuole del territorio e, più in generale, ai più giovani. Da piazza Duomo, infatti, partirà una street parade, animata dalla Zavasta Orkestar e da alcuni artisti, per condurre i partecipanti al bastione Cavallerizza, attraverso le vie del centro cittadino.

Per informazioni è possibile visitare il sito percorsiconibambini/cielincitta, la pagina Facebook Ciel’in città o chiamare il numero 335.187.0914.

Nella foto di Michele Guerrini: l’arena della Cavallerizza sulle Mura medicee di Grosseto

*Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione con il Sud (www.conibambini.org)