Musica, talk e ospiti: “EdicolAcustica Meltin’Pub” torna e debutta in prima serata

Grosseto. Con le numerose partecipazioni al Mei di Faenza e alle iniziative della Festa della Musica in collaborazione con il Ministero della cultura, EdicolAcustica era già riuscita a valicare i confini provinciali e regionali, ma ora conquista tutta Italia con il primo programma tv interamente prodotto dal suo staff e che andrà in onda in prima serata e in prima tv da sabato 28 settembre alle 21,30 sull’emittente dell’Emilia Romagna Icaro Tv e in live streaming, quindi visibile a tutti da pc, tablet o cellulare, anche sul sito www.icaroplay.it.

La trasmissione si chiama “Edicolacustica Meltin’Pub”: il pub è l’Isle of Skye di via de’ Barberi a Grosseto, dove a marzo sono state girate le otto puntate della prima serie con la presenza del pubblico in sala, ma il pensiero corre subito al cosiddetto “meltin’ pot”, il crogiuolo di culture e stili musicali che costituisce l’essenza del programma.

La serie è prodotta dalle associazioni Stop e Dintorni e EdicolAcustica Aps grazie al contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e alla collaborazione di Banca Tema, che hanno sostenuto le spese vive della produzione.

La trasmissione

A suonare dal vivo durante ogni puntata la band stabile “The mindcats” formata da professionisti maremmani che a più riprese hanno collaborato con il progetto EdicolAcustica fin dalla sua nascita nel 2014: Flavio Timpanaro, Simone Biasini, Silvia Ciabattini, Enrico Ciolini, Alessio Buccella, Luca De Stasio e Riccardo Nucci.

La conduzione è affidata a Alberto Guazzi che in ogni puntata è affiancato da tre “scudieri” d’eccezione: l’illustratore musicale Daniele Sgherri, il dotto Marco D’Alò, in collegamento da Milano, e il barman musicale Cristiano Bocchi, new entry del progetto. La direzione di produzione è curata da Marcella Barbini, mentre la regia è di Federico Cosci, firma storica dei live e dei format dell’edicola musicale grossetana.

I cameraman di EdicolAcustica Meltin’Pub sono Gianfranco D’Agostino, Bruno Giangrande e Samuele Cottini; aiuto regista Lorenzo Megliorin; luci Gianluca Rallo. Completano la squadra del programma Sandro Scuffiotti (organizzazione generale), Rosaria Cozzolino (segreteria) e Daniele Sarno, grafico ufficiale di EdicolAcustica e ideatore del logo del programma.

In ogni puntata è protagonista un artista della scena indipendente che con i testi delle sue canzoni ispira anche il tema da trattare: vale per la prima puntata “Il corpo” con Milena Mingotti e per tutte le successive (“La tecnologia” con Charlotte Cardinale, “L’estate” con Dirlinger, “I ricordi” con Lorenzo Santangelo, “L’ambiente” con Daniele De Gregori, “La guerra” con Emanuele Conte, “L’amore” con Nicholas Merzi e “La follia” con Roberta Giallo). Oltre al protagonista principale, la puntata è ricca di ospiti, musicali e non, e di sorprese.

“Offriamo uno sguardo oltre la provincia partendo dalla provincia – dichiara Alberto Guazzi – per far sì che Grosseto possa diventare un centro della nuova musica d’autore anche grazie al Mei, che ha sempre creduto nella forza di quest’idea. Ringrazio Icaro Tv che ci mette a disposizione il proprio palinsesto e sottolineo che parliamo della prima serata del sabato sera. Stiamo lavorando affinché molte altre emittenti locali possano aderire alla messa in onda per consentire la visione in tutto il territorio nazionale”.

Il programma vede la luce a due anni dalla scomparsa prematura dell’edicolante e musicista grossetano Michele Scuffiotti, con cui dieci anni fa l’avventura di EdicolAcustica è cominciata nel chiosco di piazza Ferretti a Grosseto e che continua a essere punto di riferimento e ispiratore per il lavoro dell’associazione EdicolAcustica Aps, nata nel 2022 per continuare il suo sogno e per non disperdere la sua eredità creativa e culturale.

Informazioni sulla pagina Facebook EdicolAcustica.