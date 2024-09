“Bright Night”: torna la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

Grosseto. Venerdì 27 settembre si terrà a Grosseto la diciannovesima edizione di “Bright Night – La Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori“, l’iniziativa promossa e co-finanziata dalla Commissione europea con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca.

“Bright” è l’acronimo di Brilliant reserchers inpact on growth health and trust in research (I ricercatori di talento hanno un impatto sulla crescita, la salute e la fiducia nella ricerca); i temi al centro dell’evento saranno tutti i campi della scienza, della cultura, della sostenibilità sociale e ambientale in riferimento all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La “Notte dei ricercatori” rappresenta un punto d’incontro in cui i cittadini e l’Università dialogano, si integrano per celebrare insieme la Ricerca.

Con la Fondazione Polo universitario grossetano, celebreranno la “Notte dei ricercatori” il Centro della Scienza e della Tecnica, il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmaceutica, il Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena, insieme al Museo archeologico e d’arte della Maremma, al Polo culturale Le Clarisse ed al Museo di storia naturale della Maremma.

Il programma

Queste le iniziative che si svolgeranno il 27 settembre.

“Bright Night al Museolab – Alla scoperta delle origini di Grosseto”

Il Museolab racconta la storia di Grosseto e della sua provincia attraverso le ricerche svolte dal Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali durante gli scavi archeologici nel centro storico della Città e nel suo territorio circostante.

Il percorso espositivo del Museolab nasce nel 2004, curato dal Polo universitario grossetano con il coordinamento scientifico del professor Riccardo Francovich, con l’intento di creare uno spazio che non sia semplicemente espositivo, ma che riesca ad interagire con il pubblico che vi entra. Per fare ciò si è cercato di studiare dei percorsi che portassero il visitatore a diretto contatto con i materiali conservati e con i risultati della ricerca archeologica. Il percorso narrativo si distende secondo un ordine cronologico inverso, esattamente come l’archeologo procede nell’indagare il terreno, ovvero analizzando per primi gli strati più superficiali che corrispondono ad epoche più recenti e procedendo in profondità verso epoche più remote.

Polo culturale Le Clarisse, via Vinzaglio 27, a Grosseto

Ore: dalle 17 alle 20

Organizzatori: Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Unisi e Fondazione Polo universitario grossetano

Informazioni: Annalisa Senserini, Fondazione Polo universitario grossetano, tel. 0564.441110, e-mail senserini@unisi.it

Insieme al Museolab, partecipano all’evento i musei del centro storico della città con la visita alle collezioni:

il Museo di storia naturale della Maremma, dalle 11 alle 15, in strada Corsini 5;

il Museo archeologico e d’arte della Maremma, dalle 17 alle 20, in piazza Baccarini. Inoltre verrà offerta una visita guidata alle collezioni archeologiche alle 18;

il Polo culturale Le Clarisse, dalle 17 alle 20, in via Vinzaglio, 27.

“L’infinitamente piccolo a portata di mano”

Una condizione essenziale per poter “fare scienza” con i bambini è quella di insegnare loro ad osservare. I bambini nascono con gli occhi spalancati al mondo e fin dai primi giorni di vita la vista è lo strumento principale tramite il quale scoprono la realtà. Man mano che crescono, però, il “vedere” e il “guardare” non bastano più, è fondamentale che imparino ad “osservare” ciò che li circonda, non solo per conoscere, ma anche per comprendere i perché di ciò che accade quotidianamente intorno a loro.

Gli insegnanti devono prima di tutto predisporre occasioni di vera e propria osservazione, ponendo domande guida, lasciando che i bambini formulino le loro ipotesi e che a loro volta pongano le loro personali domande. Più si offriranno ai bambini occasioni per osservare il mondo, più loro saranno spinti a svolgere questa attività spontaneamente, durante tutti i momenti della loro vita quotidiana.

Centro della Scienza e della Tecnica, via Ginori 41, a Grosseto

Ore 16

A cura del Centro della Scienza e della Tecnica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmaceutica dell’Università di Siena, gruppo di ricerca: Ottavia Spiga, Giacomo Spinsanti

Gli eventi sono gratuiti.

Per informazioni: https://www.unisi.it/brightnight2024

“Bright Night al Museolab. Alla scoperta delle origini di Grosseto”: https://bright-night.it/bright-night-al-museolab-alla-scoperta-delle-origini-di-grosseto/

“L’infinitamente piccolo a portata di mano”: https://bright-night.it/linfinitamente-piccolo-a-portata-di-mano/