Stagione teatrale: al via la campagna abbonamenti

Grosseto. Parte la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale 2024/25 dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune di Grosseto con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Gli appassionati di prosa, musica e danza potranno riservare il proprio posto per assistere agli spettacoli in programma al Teatro degli Industri e al Teatro Moderno. Gli abbonamenti saranno disponibili in diverse modalità per venire incontro alle esigenze di ogni spettatore.

Questa settimana sarà già possibile prenotare l’appuntamento al Teatro degli Industri per l’acquisto dell’abbonamento (sia per riconferme che per nuovi abbonati) contattando il numero 334,1030779 o inviando una mail a biglietteria@teatridigrosseto.it.

Da lunedì 30 settembre a venerdì 11 ottobre gli appuntamenti saranno riservati ai vecchi abbonati: in questo caso sarà necessario esibire la tessera della stagione 2023/2024.

Da lunedì 14 a mercoledì 16 ottobre sarà dato spazio a chi, tra gli abbonati, vorrà cambiare il posto: se non saranno disponibili scelte di gradimento, sarà possibile mantenere il proprio quello della scorsa stagione.

Da martedì 22 a lunedì 28 ottobre invece sarà la volta dei nuovi abbonati.

Le opzioni

Le opzioni per abbonarsi sono diverse: sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli, oppure formule ridotte con alcuni spettacoli al Teatro Moderno e agli Industri. Inoltre, sono previste opzioni scontate per gli under 30, per i soci Coop, Conad e Carrefour, per gli studenti e per i docenti.

I biglietti dei singoli spettacoli saranno disponibili da giovedì 31 ottobre sul sito ticka.it o alla biglietteria del teatro dalle 19 alle 21 nei giorni degli spettacoli.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 334.1030779 o inviare una mail a biglietteria@teatridigrosseto.it.