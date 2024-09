“Music & Wine”: ultimo appuntamento del festival musicale

Grosseto. Dopo un’estate di grande musica e concerti in tutta la provincia, la sessione estiva del 34° festival internazionale “Music & Wine” cala il sipario ospitando due interpreti di grande caratura con un programma musicale estremamente allettante, martedì 24 settembre alle 21, nell’area spettacolo delle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto. Lo stesso palcoscenico dal quale la sessione estiva del festival aveva preso spunto lo scorso 6 luglio, per poi spostarsi in vari luoghi sia del comune di Grosseto che della provincia, per un totale di 16 spettacoli.

Il concerto

A salire sul palcoscenico delle Terme per il gran finale, quindi, sarà un duo di grande rilevanza internazionale quale quello formato dal sassofonista jazz turco Kurşat Başar e dalla pianista di Cipro del Nord Rüya Taner, artisti che recentemente hanno incantato il pubblico in una serie di spettacoli in Turchia, Sudafrica, Austria, Italia e Australia, dimostrando un incredibile talento e una grande capacità di toccare il cuore degli ascoltatori spaziando nei loro concerti dalla musica classica al jazz e dalla musica folk a quella moderna e offrendo al pubblico un’esperienza unica e molto coinvolgente.

Nel concerto di Marina di Grosseto il programma metterà a confronto l’esperienza “classica” della pianista Taner e l’estrazione jazzistica di Başar, con brani sia di autori turchi che sudamericani, quali Luis Bonfa e Carlos Jobim, che classici, quali Liszt, Schumann e Debussy, a dimostrazione che nella musica non esistono steccati né di natura geografica, né culturale.

I musicisti

Nato ad Istanbul nel 1963, Kurşat Başar si è laureato anche in Filosofia all’Università della sua città e parallelamente alla sua attività musicale con la sua “Kurşat Başar Orchestra”, con la quale si è esibito in varie parti del mondo, svolge quella altrettanto intensa di scrittore, giornalista, critico musicale e presentatore televisivo di programmi di arte e intrattenimento. Non è certamente da meno il palmarès di Rüya Taner, una delle pianiste più rappresentative della Repubblica turca di Cipro del Nord ed artista Steinway & Sons. Iniziata allo studio del pianoforte da suo padre Yilmaz Taner (autore fra l’altro dell’inno nazionale cipriota), ha proseguito i propri studi nella prestigiosa Guildhall School of Music & Drama a Londra, vincendo poi il primo posto in Inghilterra ai concorsi Mozart e Liszt che le hanno permesso successivamente di esibirsi in ottanta Paesi del mondo sia come solista, sia con orchestra che in gruppi di musica da camera.

Il 34° festival internazionale “Music & Wine” è organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione Amici del Quartetto, sotto la direzione artistica del celebre clarinettista Giovanni Lanzini.

Anche il concerto del 24 settembre sarà ad ingresso gratuito senza bisogno di prenotazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e-mail (amiquart@gmail.com).