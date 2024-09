Prosa, musica e danza: si alza il sipario sulla stagione teatrale

Grosseto.Quindici titoli per un totale di ventitré appuntamenti nei due teatri cittadini: il Teatro degli Industri e il Moderno.

La stagione 2024/2025 dei Teatri di Grosseto propone un programma multidisciplinare con prosa, musica e danza, firmato da autori e interpreti di primo piano della scena nazionale.

Sonia Bergamasco, Ambra Angiolini, Stefano Massini, Serra Yilmaz, Neri Marcorè, Rosanna Naddeo, Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Filippo Timi, Maria Amelia Monti, la compagnia Artemis Danza, Mario Perrotta, Giovanni Scifoni sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Grosseto e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Un ricco calendario di appuntamenti al via dal 2 novembre.

«La nostra amministrazione – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – è profondamente impegnata nella promozione culturale attraverso eventi e manifestazioni che stimolino lo sviluppo del territorio. La stagione 2024/25 dei Teatri di Grosseto, che partirà il 2 novembre con un ricco programma di prosa, musica e danza, è essenziale per la crescita culturale, turistica e sociale della nostra comunità. Con artisti di spicco come Sonia Bergamasco, Ambra Angiolini, Stefano Massini e Filippo Timi, il cartellone offrirà momenti di aggregazione e intrattenimento. Il nostro progetto culturale si concentra sulla valorizzazione dei teatri e del territorio, puntando a promuovere la conoscenza e la fruizione dello spettacolo dal vivo, in particolare tra i giovani. Siamo attenti anche alle categorie meno favorite e ai progetti scolastici, convinti che il teatro debba fidelizzare i giovani spettatori. Siamo certi che, con il sostegno della comunità e delle istituzioni, potremo arricchire ulteriormente il nostro patrimonio culturale e offrire esperienze indimenticabili ai cittadini e ai visitatori».

«La proposta culturale per i due teatri di Grosseto conferma l’attenzione nella scelta di testi di grande valore e di interpreti di primo piano della scena nazionale, capaci di coniugare tradizione e contemporaneità – commenta la presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti -. I cartelloni, che nascono dalla collaborazione con l’amministrazione Ccmunale, danno spazio a tutte le forme dello spettacolo dal vivo: prosa, danza e musica, in una visione di multidisciplinarità e modernità artistica, per essere sempre più in sintonia con il pubblico di oggi. Fondazione Toscana Spettacolo è quindi orgogliosa di essere al fianco del Comune di Grosseto per offrire alle cittadine e ai cittadini di ogni età una stagione all’altezza dei loro prestigiosi teatri».

«La stagione dei due teatri di Grosseto si compone in un programma articolato e avvincente, sempre più attento al coinvolgimento di spettatori attenti ed eterogenei per età e interessi, dove troviamo prosa, musica e danza – sottolinea la direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta -. Il cartellone multidisciplinare, condiviso con l’amministrazione comunale, comprende autori e interpreti di primo piano della scena nazionale, dove spiccano numerose professionalità femminili di grande talento, che siamo felici di presentare al pubblico, fra cui Sonia Bergamasco, Ambra Angiolini, Serra Yilmaz, Rosanna Naddeo, Maddalena Crippa, Maria Amelia Monti. E se non mancano i classici quali Shakespeare, Goldoni ed Eduardo De Filippo, ampio spazio trovano spettacoli tratti dai romanzi di importanti scrittori contemporanei, quali Paolo Rumiz, Sacha Naspini, Viola Ardone e Stefano Massini. Tutte le premesse dunque per augurarsi che le spettatrici e gli spettatori di Grosseto possano apprezzare la proposta culturale che li accompagnerà fino alla prossima primavera».

Il programma

Teatro degli Industri

La stagione 2024/25 si apre sabato 2 e domenica 3 novembre (ore 21.00, come per tutti gli altri spettacoli): al Teatro degli Industri arriva “La locandiera” di Carlo Goldoni con Sonia Bergamasco, per la regia di Antonio Latella.

Giovedì 28 e venerdì 29 novembre è il momento di “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo, con Domenico Pinelli, Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel, per la regia di Domenico Pinelli.

La stagione prosegue venerdì 13 e sabato 14 dicembre: sul palco Maddalena Crippa e Maximilian Nisi per “Un sogno a Istanbul”, liberamente tratto dal libro “La cotogna di Istanbul” di Paolo Rumiz (ed. Feltrinelli).

Dal romanzo di Sacha Naspini, sabato 18 e domenica 19 gennaio, a cura di Giorgio Zorcù, va in scena “Nives”, con Sara Donzelli e Sergio Sgrilli.

Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio al Teatro degli Industri arriva Filippo Timi con “Amleto 2″.

“Strappo alla regola…” di Edoardo Erba è lo spettacolo con Maria Amelia Monti, in programma mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio.

Spazio alla danza, sabato primo marzo, con “Puccini’s Opera” (Tosca, Butterfly, Bohè, Turandot). Una produzione Artemis Danza con le coreografie di Monica Casadei.

Sabato 15 e domenica 16 marzo è il momento di “Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità”, di e con Mario Perrotta.

In programma, sabato 22 marzo, “Tango libre”, con Lorenza Baudo (voce), Alessandro Golini (violino), Paolo Batistini (chitarra acustica), Gianluca Casadei (fisarmonica) e Raffaele Toninelli (contrabbasso).

Martedì 22 e mercoledì 23 aprile, Giovanni Scifoni porta in scena “FRA’. San Francesco, la superstar del Medioevo”. Lo spettacolo è inserito nel programma della Settimana della bellezza.

Teatro Moderno

Il programma al Teatro Moderno si apre mercoledì 15 gennaio con Ambra Angiolini, protagonista dello spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone, “Oliva Denaro”, per la regia di Giorgio Gallione.

Mercoledì 5 febbraio è il momento di Stefano Massini, sul palco con “Mein Kampf”, da Adolf Hitler.

La stagione prosegue mercoledì 26 febbraio: in scena “Magnifica presenza” di Ferzan Ozpetek, con Serra Yilmaz.

“La buona novella” di Fabrizio De Andrè, con Neri Marcorè e Rosanna Naddeo, è lo spettacolo in programma sabato 8 marzo.

L’ultimo appuntamento al Moderno, venerdì 4 aprile, è con “La famiglia Addams – Commedia musicale d’altri tempi”, con Barbara Corradini e Andrea Rodi. Coreografie di Silvia Raschi, regia di Salvatore Sito.

Campagna abbonamenti

La vendita degli abbonamenti verrà effettuata alla biglietteria del Teatro degli Industri con le seguenti modalità.

Da lunedì 23 settembre, telefonando al numero 334.1030779 (orario di ufficio) o inviando una mail a biglietteria@teatridigrosseto.it, sarà possibile prenotare un appuntamento per l’acquisto dell’abbonamento (riconferme e nuovi abbonati) alla stagione teatrale 2024/2025.

Riconferma abbonamento (previo appuntamento) dal 30 settembre all’11 ottobre. Per la riconferma dell’abbonamento è necessario esibire la tessera della stagione 2023/2024.

Riconferma abbonamento con cambio poltrona (previo appuntamento) dal 14 al 16 ottobre. Qualora non fossero disponibili posti di gradimento, sarà possibile rinnovare l’abbonamento nel posto assegnato durante la scorsa stagione.

Nuovi abbonamenti (previo appuntamento) dal 22 al 28 ottobre.

Costo abbonamenti

5 spettacoli – Teatro Moderno:

“Oliva Denaro”, “Mein Kampf”, “Magnifica presenza”, “La buona novella”, “La famiglia Addams”

I settore di platea: intero 111 euro, ridotto 103 euro

II settore di platea e galleria: intero 99 euro, ridotto 81 euro

8 spettacoli – Teatro degli Industri:

“La locandiera” (2 novembre), “Ditegli sempre di sì” (28 novembre), “Un sogno a Istanbul” (13 dicembre), “Nives” (18 gennaio), “Amleto 2″ (28 gennaio), “Strappo alla regola” (12 febbraio), “Nel blu” (15 marzo), “FRA’. San Francesco, la superstar del Medioevo” (22 aprile).

Platea e palchi centrali: intero 133 euro, ridotto 119 euro

Palchi laterali A: intero 119 euro, ridotto 105 euro

palchi laterali B e loggione: 99 euro

@5 spettacoli – Teatro degli Industri:

“La locandiera” (3 novembre), “Nives” (19 gennaio), “Puccini’s Opera” (primo marzo), “Nel blu” (16 marzo), “FRA’. San Francesco, la superstar del Medioevo” (23 aprile).

Platea e palchi centrali: intero 87 euro, ridotto 78 euro

Palchi laterali A: intero 78 euro, ridotto 69 euro

palchi laterali B e loggione: posto unico 65 euro

#5 spettacoli – Teatro degli Industri:

“Ditegli sempre di sì” (29 novembre), “Un sogno a Istanbul” (14 dicembre), “Amleto2 “(29 gennaio), “Strappo alla regola” (13 febbraio), “Tango libre” (22 marzo)

Costo per ciascuna tipologia di abbonamento 5 spettacoli – Teatro degli Industri

Platea e palchi centrali: intero 87 euro, ridotto 78 euro

Palchi laterali A: intero 78 euro, ridotto 69 euro

Palchi laterali B e loggione: posto unico 65 euro

Completo 8+5:

8 spettacoli al Teatro degli Industri

“La locandiera” (2 novembre), “Ditetgli sempre di sì” (28 novembre), “Un sogno a Istanbul” (13 dicembre), “Nives” (18 gennaio), “Amleto 2″ (28 gennaio), “Strappo alla regola” (12 febbraio), “Nel blu” (15 marzo), “FRA’. San Francesco, la superstar del Medioevo” (22 aprile)

5 spettacoli al Teatro Moderno

“Oliva Denaro”, “Mein Kampf”, “Magnifica presenza”, “La buona novella”, “La famiglia Addams”

Costo dell’abbonamento 8+5 somma tra le seguenti soluzioni

Teatro degli Industri 8 spettacoli

Platea e palchi centrali: intero 123 euro, ridotto 110 euro

Palchi laterali A: intero 110 euro, ridotto 97 euro

Palchi laterali B e loggione: posto unico 92 euro

Teatro Moderno 5 spettacoli

I settore di platea: intero 103 euro, ridotto 95 euro

II settore di platea e galleria: intero 91 euro, ridotto 75 euro

Completo @5+5

@5 spettacoli al Teatro degli Industri:

“La locandiera” (3 novembre), “Nives” (19 gennaio), “Puccini’s Opera” (1 marzo), “Nel blu” (16 marzo), “FRA’. San Francesco, la superstar del Medioevo” (23 aprile)

5 spettacoli al Teatro Moderno:

“Oliva Denaro”, “Mein Kampf”, “Magnifica presenza”, “La buona novella”, “La famiglia Addams”

Costo dell’abbonamento @5+5 somma tra le seguenti soluzioni

Teatro degli Industri @5 spettacoli

Platea e palchi centrali: intero 80 euro, ridotto 72 euro

Palchi laterali A: intero 72 euro, ridotto 64 euro

Palchi laterali B e loggione: posto unico 60 euro

Teatro Moderno 5 spettacoli

I settore di platea: intero 103 euro, ridotto 95 euro

II settore di platea e galleria: intero 91 euro, ridotto 75 euro

Completo #5+5

#5 spettacoli al Teatro degli Industri:

“Ditegli sempre di sì” (29 novembre), “Un sogno a Istanbul” (14 dicembre), “Amleto2″ (29 gennaio), “Strappo alla regola” (13 febbraio), “Tango libre” (22 marzo)

5 spettacoli al Teatro Moderno:

“Oliva Denaro”, “Mein Kampf”, “Magnifica presenza”, “La buona novella”, “La famiglia Addams”

Costo dell’abbonamento #5+5 somma tra le seguenti soluzioni

Teatro degli Industri #5 spettacoli

Platea e palchi centrali: intero 80 euro, ridotto 72 euro

Palchi laterali A: intero 72 euro, ridotto 64 euro

Palchi laterali B e loggione: posto unico 60 euro

Teatro Moderno 5 spettacoli

I settore di platea: intero 103 euro, ridotto 95 euro

II settore di platea e galleria: intero 91 euro, ridotto 75 euro

Giovani Giallo (riservato under 30 studenti scuole medie/superiori)

3 spettacoli Teatro degli Industri: “Ditegli sempre di sì” (29 novembre), “Un sogno a Istanbul” (14 dicembre), “Amleto” (29 gennaio)

1 spettacolo Teatro Moderno: “Mein Kampf” (5 febbraio)

Posto unico 20 euro

Giovani Blu (riservato under 30 studenti scuole medie/superiori)

3 spettacoli Teatro degli Industri: “La Locandiera” (3 novembre), “Nel blu” (16 marzo), “FRA’. San Francesco, la superstar del Medioevo” (23 aprile)

1 spettacolo Teatro Moderno: “La buona novella” (8 marzo)

Posto unico 20 euro

Vendita biglietti

Dal 31 ottobre fino al giorno antecedente ogni rappresentazione, sul sito https://comunegrosseto.ticka.it/; dal 2 novembre, nelle date di programmazione, al botteghino del teatro dalle 19 alle 21

Costo biglietti

Teatro degli Industri

Platea e palchi centrali: intero 20 euro, ridotto 18 euro

Palchi laterali A: intero 18 euro, ridotto 16 euro

Palchi laterali B e loggione: posto unico 15 euro

Teatro Moderno

I settore di platea: intero 24 euro, ridotto 22 euro

II settore di platea e galleria: intero 22 euro, ridotto 20 euro

Biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop

Teatro degli Industri e Teatro Moderno biglietto posto unico 8 euro

Speciale Università della Toscana (riservato ai possessori della Carta studente della Toscana) Teatro degli Industri e Teatro Moderno biglietto posto unico 8 euro

Carta del docente e 18App

Il Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo onlus sono esercenti accreditati, quindi è possibile utilizzare i voucher del Bonus docenti e della Carta della cultura e del merito per l’acquisto dei biglietti degli spettacoli inseriti nella stagione.

Modalità:

sia il 18enne che il docente devono registrarsi all’applicazione web del MiC (docenti: cartadeldocente.istruzione.it);

deve essere generato il voucher per l’importo scelto, corrispondente al prezzo del titolo d’accesso che si intende acquistare;

il cliente deve presentare alla biglietteria del teatro il voucher in formato cartaceo o su supporto informatico (il voucher è nominativo e non cedibile);

la biglietteria verificherà i dati del voucher, se corretto verrà validato e l’importo scalato dal bonus del cliente. Importante: per istruzioni del ministero stesso, il voucher deve corrispondere all’importo del singolo biglietto e/o abbonamento; in caso di diversi biglietti, devono essere presentati tanti voucher quanti sono i biglietti che si intende acquistare

Modalità di acquisto

Si accettano le seguenti modalità di pagamento: contanti, bancomat, carte di credito dei circuiti Visa, Mastercard. È possibile acquistare con bonifico bancario solo con prenotazione telefonica al 334.1030779. I singoli biglietti che vengono smarriti devono essere necessariamente riacquistati.

Il teatro per tutti

Per informazioni sul progetto e accoglienza agli spettatori diversamente abili contattare il numero 334.1030779, o inviare una mail a biglietteria@teatridigrosseto.it. I biglietti per le persone disabili non deambulanti sono gestiti esclusivamente dalla biglietteria del teatro. È necessaria la prenotazione telefonica il giorno prima dell’evento e comunque non oltre le ore 12 del giorno dello spettacolo ai seguenti numeri: 334.1030779.

Riduzioni

Over 60, Unicoop Tirreno (socio/socia), Conad (possessore tessera), Etruria società cooperativa (possessori carta club), Automobile Club Grosseto (iscritto/iscritta), Associazione nazionale delle Università della Terza Età di Grosseto (iscritto/iscritta), Comitato di Grosseto della Società Dante Alighieri, iscritti Gus Giornalisti ufficio stampa Toscana, Fita Federazione italiana teatro amatori, personale militare degli enti e dei reparti della provincia di Grosseto, soci della Fondazione Grosseto Cultura aventi la tessera Base, la tessera Plus e la tessera Under 30, possessori carta dello spettatore FTS (solo biglietti).

Informazioni

La direzione si riserva la facoltà di modificare il programma se necessario e non si assume responsabilità per qualunque variazione negli orari, nelle date e nei programmi annunciati a causa di motivi tecnici o di forza maggiore. Non si effettua la riconferma degli abbonamenti Giovani. Ogni formula di abbonamento resta in vendita fino alla disponibilità degli spettacoli sulle relative combinazioni. Non si accettano assegni di conto corrente. Si accettano carte bancomat e carte di credito.

I biglietti e gli abbonamenti valgono esclusivamente per le date indicate sugli stessi. Si prega di controllare al momento dell’acquisto il proprio titolo di accesso ed eventuali errori e/o omissioni. I biglietti e gli abbonamenti acquistati non possono essere annullati, modificati o rimborsati per nessuna ragione esterna e indipendente dal teatro. Sono validi esclusivamente per la/le data/e e gli orari indicati sugli stessi; si consiglia pertanto di controllarne la correttezza al momento dell’acquisto. Il titolo deve essere esibito integro e in originale e deve essere conservato per tutta la durata dello/degli spettacolo/i.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21

A spettacolo iniziato, non sempre è consentito l’accesso in sala. Gli spettatori in ritardo sono invitati ad attendere nel foyer il primo intervallo per raggiungere il proprio posto. Qualora l’evento non preveda intervallo e, a discrezione del teatro, venga consentito l’ingresso oltre l’orario massimo previsto, non sarà garantito il posto assegnato e lo spettatore dovrà accomodarsi dove indicato dal personale di sala, anche se in un posto di prezzo inferiore.

Informazioni:

cell. 334.1030779

mail info@teatridigrosseto.it

Teatro degli Industri

via Mazzini, 101/103

Biglietteria Teatro degli Industri: tel. 0564.488064

Teatro Moderno

via Tripoli, 33/35

Biglietteria Teatro Moderno: tel. 0564.22429

Le biglietterie di entrambi i teatri sono aperte dalle 19 alle 21 nei giorni di spettacolo.