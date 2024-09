“Fiorella Sinfonica”: il tour di Fiorella Mannoia fa tappa al Teatro Moderno

Grosseto. È una vera e propria pioggia di raddoppi per “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, la tournée di Fiorella Mannoia che ha già fatto registrare sold out a ripetizione in estate e arriva ora nei teatri, annunciandosi un successo già in prevendita.

Il tour invernale prenderà il via con la data zero il 9 ottobre dal Teatro Moderno di Grosseto. Nell’atmosfera intima e suggestiva dei teatri, Fiorella Mannoia, accompagnata da un’orchestra sinfonica, ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature.

I biglietti per “Fiorella Sinfonica- Live con orchestra”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Informazioni

www.fiorellamannoia.it

www.facebook.com/fiorellamannoiaofficial

www.instagram.com/fiorellamannoia

twitter.com/fiorellamannoia

Foto di Luca Brunetti