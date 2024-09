Opera, salotto e musical: nuovo appuntamento con il festival “Music & Wine”

Grosseto. Proseguono, alle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto, i concerti del 34° festival internazionale “Music & Wine” con l’appuntamento di sabato 21 settembre alle 21, con una serata tutta dedicata al belcanto, fra opera, salotto e musical.

Il concerto

Protagoniste il soprano Claudia Carletti e la pianista Nicoletta Latini, le due artiste saliranno sul palcoscenico delle Terme con un programma estremamente famoso e accattivante che, prendendo spunto da alcune delle più belle arie pucciniane (in occasione del centenario della morte del maestro) quali “Terra e mare”, “Quando men vo” e “O mio babbino caro”, proseguirà poi sia in ambito operistico (con la celeberrima “Casta diva” di Bellini) che salottier,o con la celebre romanza “Sogno” di Francesco Polo Tosti.

La seconda parte del concerto si sposterà poi oltre oceano prendendo spunto da due delle “songs” più famose di George Gershwin, quali “Summertime” (da Porgy and Bess) e “I Got Rhytm”, per concludersi quindi con alcune delle canzoni più iconiche del musical, quali “Over the Rainbow” (da “Il Mago di Oz”) di Harold Arlen, “Tonight” (da “West Side Story”) di Leonard Bernstein e “Memory” (da “Cats”) di Andrew Lloyd Webber.

Un programma, insomma, estremamente gustoso quanto imperdibile, interpretato da due stimate e applaudite professioniste del panorama musicale nazionale ed internazionale.

Le artiste

Diplomata brillantemente in pianoforte al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia, Nicoletta Latini si è successivamente perfezionata in liederistica laureandosi contemporaneamente anche in Filosofia con una tesi su Rossini. Il soprano Claudia Carletti si è laureata brillantemente in canto e in didattica della musica, specializzandosi successivamente nell’insegnamento attraverso il metodo Kodaly e perfezionandosi altresì nel settore delle disfonie e dei problemi legati alla voce. A questa intensa attività didattica affianca un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, spesso in duo con Nicoletta Latini.

Il gran finale del festival alle Terme, sotto la guida instancabile del proprio direttore artistico Giovanni Lanzini, è atteso poi per martedì 24 settembre, ospite il duo formato dalla pianista cipriota Rüya Taner e dal sassofonista turco Kürsat Basar, con un programma interessante e imperdibile. Come sempre, l’ingresso ai concerti è gratuito senza necessità di prenotazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e.mail (amiquart@gmail.com).