Cultura, visite guidate, mostre e cicloturismo: torna la Festa dell’uva

Scansano (Grosseto). Fine settimana ricco di appuntamenti da degustare e apprezzare, per divertirsi e, perché no, imparare qualcosa. Ingredienti: naturalmente il vino per la 54^ Festa dell’uva a Scansano, divertimento e cultura con visite eno-archeologiche, mostre fotografiche, dibattiti e cicloturismo.

Il programma

Il primo appuntamento della Festa dell’Uva, organizzata dalla ProLoco Scansano, giunta all’edizione numero 54, si terrà tra sabato 21 e domenica 22 settembre ed è attorno ad essa e alle degustazioni di rossi e bianchi, oltre che rosati, a cura dell’associazione RosaeMaris, nelle cantine storiche e al polo espositivo delle ex scuole, a cura della Scuola europea sommelier, che si articoleranno gli altri imperdibili appuntamenti.

L’apertura della festa è infatti affidata all’inaugurazione del percorso di visita del vigneto sperimentale etrusco e romano in località Aquilaia, nell’area archeologica di Ghiaccio Forte: sabato, alle 10.30, dopo il saluto del sindaco Maria Bice Ginesi, saranno il professor Andrea Zifferero dell’Università di Siena, direttore della ricerca sulla viticoltura antica, e il direttore del museo di Scansano, Marco Firmati, a spiegare il progetto e a guidare la visita al vigneto nell’area archeologica. Immancabile il brindisi finale. Per chi vorrà organizzare un pic-nic sono a disposizione aree attrezzate.

Nella sala conferenze del Museo archeologico, alle 15, sarà proiettato il cortometraggio prodotto da Unione italiana ciechi e ipovedenti di Grosseto “Esistere… tra frammenti di sogni”, per la regia di Pietro Franchini. Alle 16 e alle 17, verrà replicata l’esperienza degli assaggi al buio guidata da Udci di Grosseto (prenotazione obbligatoria all’indirizzo musei@comune.scansano.gr.it) .

La stessa sala, dalle 18 alle 20, ospiterà il terzo appuntamento del festival culturale “Chiacchiere alla meria, la cultura a piccoli sorsi”: il professore Alberto Voltolini e Rossella Bartolini, accompagnati per questo evento da Maria Cristina Amoretti e Tommaso Piazza, professori associati di filosofia delle Università di Genova, l’una, e di Pavia, l’altro, discuteranno de “l’esperienza del vino” perché – come recita il programma – “la degustazione di un vino è una costruzione culturale che comporta il raffinamento del senso del gusto e il suo coordinamento con altri sensi, in particolare olfatto e vista”.

Alle 17 si apriranno le porte del centro espositivo nelle ex scuole elementari, che ospiterà, oltre alle degustazioni dei vini bianchi e rosati, i banchi di esposizione e assaggio di prodotti tipici locali e produttori Slow Food e la mostra fotografica “Scansano e dintorni” di Carlo Gulin, che mostrerà un territorio, ai suoi occhi, “diverso”.

Alle 19.30 live music con Max and Mr Andy.

Domenica 22 settembre, le degustazioni e i vari punti assaggio riapriranno alle 11, alle 17 il museo ospiterà la presentazione di due libri molto interessanti di Marcello Guazzerotti: “Processi” e “Il Capitano di giustizia di Grosseto”, che, partendo dalla “Riforma della legislazione criminale toscana” entrata in vigore il 30 novembre 1786 per volontà del Granduca Pietro Leopoldo, attraverso casi e processi avvenuti nel contesto scansanese, descrivono i criteri di regole e istituti informati ai principi umanitari del garantismo penale. Dalle carte processuali emergono – grazie al lavoro di Guazzerotti – le voci di imputati, vittime e testimoni per descrivere problemi e ferite ancora oggi irrisolti: il ruolo della donna, l’integrazione degli immigrati, le differenze sociali ed economiche.

Alle 18 Live Music Riforma in Duo

A completare la gamma ci pensa “Ingravel”, organizzato dal Consorzio di tutela del Morellino di Scansano con il supporto dei Comuni di Scansano e Magliano in Toscana, tra venerdì e domenica: sarà un evento di ciclo-turistismo che celebra la Maremma con percorsi rinnovati (iscrizione e programma su ingravel.com). Tre giorni di pedalate nella natura mozzafiato della Maremma, ma anche yoga, musica, cibo e drink.

“Siamo molto orgogliosi delle collaborazioni sinergiche che ci sono state in questa edizione – commenta l’assessore alla cultura Irene Terzaroli –, ce n’è per tutti i gusti. Ed è solo l’assaggio della Festa dell’Uva. Il prossimo fine settimana la Festa continua”.

“Se ci mettiamo insieme, possiamo veramente ottenere dei risultati grandiosi e questo ricco programma ne è la dimostrazione”, aggiunge il sindaco Maria Bice Ginesi.