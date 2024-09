“Settanta mi dà tanto”: a “La Città visibile” 2024 protagonisti i mitici anni ’70

Grosseto. Cinquant’anni indietro nel tempo per raccontare Grosseto e la sua comunità. Nel 2024 “La Città visibile”, manifestazione d’arte e animazione culturale urbana progettata dal Polo Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in co-organizzazione con il Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, giunge alla sua quindicesima edizione: dopo aver dedicato il 2023 agli anni Sessanta, da venerdì 20 a domenica 29 settembre il Comune di Grosseto sarà animato da decine di iniziative culturali per raccontare gli anni Settanta.

I nuclei principali della manifestazione, come sempre, saranno due: la mostra al Polo Le Clarisse e la Notte visibile della Cultura, che nel 2024 vivrà la sua dodicesima edizione.

L’esposizione nella struttura di via Vinzaglio, realizzata con il concorso delle opere arrivate con un bando pubblico, sarà dedicata agli anni Settanta a Grosseto. Ci saranno più sezioni: “Architettura”, che rappresenterà il nucleo principale del percorso e coinciderà con la mostra “Le ville del Moderno in Toscana. Roccamare, Riva del Sole, Punta Ala” proposta dall’Università degli studi di Firenze, dall’Ordine degli architetti di Grosseto e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo.

La sezione “Arte” che comprenderà due esposizioni: una proposta dal gallerista Maurizio Ticci, che negli anni ’70 ha inaugurato la sua attività commerciale a Grosseto e che per l’occasione espone piccoli capolavori prodotti in quel decennio da grandi autori (tra cui De Chirico, Picasso, Chagall, Mirò, Fontana); l’altra dedicata alle opere d’arte di proprietà pubblica esposte nel Museo Luzzetti, tra cui quelle di Aulo Guidi che negli anni ’70 rivoluzionò la grafica pubblicitaria d’arte in Maremma.

Al confine tra arte e architettura è il progetto “Brutal City”, proposto da un collettivo di creativi locali (Massimiliano Cesa, orafo; Enrico Contu, architetto; Francesca Garofalo, sarta; Chiara Toniolo, pittrice), che presenterà un’installazione nella chiesa dei Bigi dedicata al complesso polifunzionale dell’ex Cosimini, inaugurato nel 1978.

La sezione “Fotografia” esporrà invece le immagini degli archivi BF e Gori, relative agli anni Settanta in Maremma, e una serie di cartoline provenienti dall’archivio privato di Vladimiro Capecchi. Inoltre, saranno allestite anche una sezione dedicata ai libri locali d’arte pubblicati negli anni Settanta e una sezione video, a cura di Kansassity, con filmati d’epoca e filmati di famiglia. Infine, saranno presenti anche manifesti cinematografici (collezione di Mirko Guerrieri), e arredi e oggetti di design proposti da Filippo Prompergher.

La Notte visibile della Cultura

La Notte visibile della Cultura si terrà sabato 28 settembre dalle 17. I musei cittadini saranno aperti e gratuiti fino alle 24. Quasi tutte le strade e le piazze saranno animate da iniziative culturali e concerti.

Solo per fare qualche esempio: nel Bastione della Cavallerizza si inaugurerà “Ciel’in città, il giardino delle sculture-gioco”; in piazza Duomo ci sarà uno spettacolo di luci e musica anni ’70 a cura di Cantiere Quattro; nel Chiasso delle Monache “Archivio sentimentale della casa di famiglia”, performance poetica di Elena Guerrini già presentata al Piccolo di Milano; nella sede della Pro Loco, uno spettacolo teatrale di Giacomo Moscato; al Polo Le Clarisse un laboratorio per bambini; in piazza Baccarini “Barbera e champagne”, racconto musicale a cura di Officina del Malcontento; in via Ricasoli “The Radiolinas”; nel Duomo un’esibizione della corale Puccini.

E poi ci saranno visite guidate, installazioni d’arte e mostre “open air”. Sarà riproposto, infine, l’atteso “Passaporto dell’arte” che permetterà, visitando gratuitamente e timbrando le “dogane dell’arte” – cioè i tre musei cittadini – di poter vincere importanti premi culturali come corsi di musica all’Istituto comunale musicale Palmiero Giannetti, abbonamenti teatrali e tessere di Fondazione Grosseto Cultura.

“‘La Città visibile’ taglia il traguardo della 15^ edizione – sottolinea l’assessore alla cultura, Luca Agresti -. La nostra amministrazione, fin da subito, ha sostenuto questa manifestazione e ha cercato di arricchirla con altri eventi. Ringrazio tutto lo staff del Polo Le Clarisse per l’organizzazione: questo evento rappresenta un momento di grande partecipazione per tutta la città. Ci saranno numerose iniziative sparse per tutto il centro storico. In questi anni abbiamo aumentano notevolmente l’offerta culturale in città e in particolar modo nel cuore di Grosseto”.

“Sarà una settimana di festa per Grosseto – dichiara Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura -. Gli anni 70′ sono stati un periodo di grandi eventi culturali in Italia, ma anche di grandi stragi sia da parte del terrorismo nero che di quello rosso e avremmo potuto organizzare, all’interno della ‘Città visibile’, anche un incontro su questi fatti drammatici. Faccio i complimenti a Mauro Papa e a tutto lo staff delle Clarisse; inoltre, voglio ringraziare tutti quei grossetani che, a fronte di un semplice rimborso spese, hanno contributo ad allestire questa manifestazione”.

“Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze perchè contribuisce sempre nell’organizzazione dei nostri eventi culturali – dichiara Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse -. ‘La Città visibile’ si realizza grazie ad una rete di forze creative ed intellettuali con l’obiettivo di offrire qualcosa ai grossetani. Gli anni ’70 sono stati anni di grande creatività e di desiderio di libertà. A Grosseto sono nate le prime radio libere, Radio Grifo e Radio Maremma Toscana, che trasmettevano programmi culturali alla portata di tutti. In città sono stati inaugurati i primi consultori e i primi asili nido in Italia. Nel 1975 è nato il Museo archeologico nella sua attuale sede, nel 1976 si è svolta la prima edizione della Primavera maremmana, manifestazione che dava a tutti la libertà di esprimersi artisticamente”.

“‘La Città visibile’ si snoda all’interno di due nuclei principali – termina Papa –: la mostra in Clarisse e la Notte visibile della Cultura, giunta alla dodicesima edizione. La mostra è stata resa possibile grazie alle collezioni private dei grossetani. Tornerà anche il ‘Passaporto dell’arte’, un’iniziativa presa a modello anche da altre città italiane. Ogni anno, in Clarisse, grazie alla Notte visibile, ospitiamo oltre mille persone”.

“La Biblioteca Chelliana e il Museo archeologico parteciperanno alla ‘Città visibile’ con una serie di eventi – spiega Anna Bonelli, funzionaria del settore Cultura del Comune di Grosseto -. Al Museo andrà in scena uno spettacolo dell’associazione Polis 2001, mentre alla Chelliana si svolgeranno la presentazione di un libro e alcuni laboratori per bambini ispirati agli anni ’70”.

Il programma de “La Città visibile 2024”

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito

Venerdì 20 settembre

Ore 18.00, Polo Le Clarisse – Inaugurazione della manifestazione e della mostra al Polo Le Clarisse.

Lunedì 23 settembre

Ore 18.00, Polo Le Clarisse – Incontro in sala conferenze sul movimento femminista a Grosseto negli anni ’70, con Giuliana Gentili.

Martedì 24 settembre

Ore 18.00, Polo Le Clarisse – Incontro in sala conferenze sul complesso polifunzionale Cosimini di Ludovico Quaroni; con gli architetti Giulio Basili, Enrico Contu e Maria Pia Marsili.

Mercoledì 25 settembre

Ore 18.00, Polo Le Clarisse – Incontro in sala conferenze dal titolo “Le prime televisioni locali e le radio a libere a Grosseto”; con Giancarlo Capecchi, Paolo Pisani e Daniele Sgherri.

Giovedì 26 settembre

Ore 18.00, Polo Le Clarisse – Tavola rotonda sull’intelligenza artificiale, con Vanessa Ruscis, artista; Patrizia Marti, professoressa associata in Designdell’ Università di Siena; Ernesto Di Iorio, Ceo di Questit.

Venerdì 27 settembre

Dalle ore 18.00, “Notte dei ricercatori”

Sabato 28 settembre

Ore 17.00, Bastione della Cavallerizza – Inaugurazione delle opere d’arte del progetto “Ciel’in Città”.

Ore 18.30, piazza Baccarini – Inaugurazione della Notte visibile della Cultura con distribuzione gratuita dei “Passaporti dell’arte”.

Mostra Polo Le Clarisse

Ingresso gratuito venerdì 20 e sabato 28 settembre.

Orari mostra: dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Biglietto per tutte le mostre in Clarisse, compreso il Museo Luzzetti: 3 euro (ridotto 2 euro)

Per informazioni: tel. 0564.488066, 0564.488067 o 0564.488547; e-mail poloculturaleclarisse@gmail.com o clarissearte@fondazionegrossetocultura.it, sito www.clarissegrosseto.it