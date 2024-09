“Gran galà lirico”: l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto nel Parco della Maremma

Grosseto. Un gran gala lirico con ouvertures e arie d’opera, dedicato a Giacomo Puccini nel centenario della morte, è il primo di una nuova serie di grandi eventi che vedranno la collaborazione tra l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e il Parco della Maremma.

L’appuntamento con il concerto “Puccini & gli altri“, diretto da Andrea Colombini, è per sabato 21 settembre alle 19 nel Granaio lorenese di Spergolaia, ad Alberese.

I biglietti (10 euro) sono disponibili in prevendita online su VivaTicket e saranno in vendita anche in sede di concerto, un’ora prima dello spettacolo (per informazioni: cell. 333.5372994; www.orchestragrosseto.it; https://parco-maremma.it).

Il programma del concerto

Il concerto vedrà la partecipazione dei soprano solisti Aimilia Diakopoulou, Claire Nesti, Josefina Hoogstad e Sara Guidi e dei tenori solistiJoseph Spratt e Andrea Bianchi.

Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Georges Bizet e Johann Strauss jr: la sinfonia “La forza del destino” (Verdi), “La Bohème – Quando men vo” (Puccini, con Sara Guidi), “Tosca – Recondita armonia” (Puccini, con Andrea Bianchi), “Madama Butterfly – Un bel dì vedremo” (Puccini, con Josefina Hoogstad), “Carmen – Entr’actes 2, 3, 4 e 1” (Bizet), “Tosca – Vissi d’arte” (Puccini, con Aimilia Diakopoulou), “Tosca – E lucean le stelle” (Puccini), “Manon Lescaut – Intermezzo sinfonico” (Puccini), “La Bohème – Donde lieta” (Puccini, con Josefina Hoogstad), “Suor Angelica – Senza mamma” (Puccini, con Claire Nesti), “Ritter Pazman – Csardas per orchestra” (Strauss jr), “Gianni Schicchi – O mio babbino caro” (Puccini, con Sara Guidi), “Turandot – In questa reggia” (Puccini, con Claire Nesti e Andrea Bianchi), “Turandot – Nessun dorma” (Puccini, con tutti i solisti).

«Dopo i due suggestivi concerti andati in scena nel mese di agosto nel cuore del Parco della Maremma con un grande successo di pubblico – dichiarano il presidente dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, Giulio De Simone, e il direttore artistico Antonio Di Cristofano – siamo ben lieti di aprire la stagione autunnale 2024/2025 ancora all’interno del Parco, in un luogo magico come il Granaio lorenese che per l’occasione riapre alla musica. Un appuntamento da non perdere, non solo per la qualità della proposta musicale con l’esecuzione di celebri arie d’opera italiane, ma anche perché con questo grande evento vogliamo inaugurare una nuova serie di iniziative che abbiamo intenzione di organizzare nel corso della stagione con la preziosa collaborazione del Parco della Maremma».

«Con questo concerto – dichiara il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci – continua la collaborazione tra Parco della Maremma e Orchestra “Città di Grosseto”, sperimentata quest’anno per la prima volta con un grande successo di pubblico. Con questo galà lirico vogliamo iniziare a trasformare il Granaio lorenese in un luogo di cultura, dove raccontare la bellezza del territorio e della natura con linguaggi diversi, come appunto quello della musica. Una transizione che continuerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, provando a costruire un vero e proprio polo culturale all’interno del Parco. Questo inizio non poteva non vedere la presenza dell’Orchestra Città di Grosseto che rappresenta una delle realtà culturali più importanti di questo territorio».

Il direttore d’orchestra

Il direttore d’orchestra Andrea Colombini (Lucca, 1968) ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra – seguendo corsi e masterclass in Italia e all’estero con Maag, Kerschner, Solti, Celibidache, Kelly – e alla storia della musica. Dal 1990 organizza eventi culturali e musicali. È responsabile per l’Italia delle bande militari e di cornamuse dell’Esercito britannico che ha portato in tournée in Italia. Collabora con i principali artisti internazionali nel campo della musica classica, operistica, jazz, pop e rock, da Katia Ricciarelli a Uto Ughi, Paolo Conte, Noa, Bryan Ferry, Renzo Arbore, i Berliner Philharmoniker e altri.

Nel 1999 ha fondato il Festival Lucca in Orchestra e nel 2003 ha “riportato” a Lucca Giacomo Puccini e la sua grande musica, creando il festival “Puccini e la sua Lucca”, unico festival permanente nel mondo, con eventi durante l’intero anno. Collabora con il festival “Waves of Music” di Sharm El Sheikh, in Egitto, e con il festival “Puccini in the park” a Bath, in Gran Bretagna, primo festival dedicato a Puccini nel Regno Unito. Si è dedicato anche al teatro amatoriale e professionistico e a ruoli recitanti in Pierino e il Lupo, Histoire de Babar, Enoch Arden, Histoire du Soldat, Façade. È fondatore e direttore dell’Orchestra Filarmonica di Lucca.

L’Orchestra sinfonica

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è nata nel 1994 per volontà dell’amministrazione comunale e negli anni si è esibita nelle sedi più prestigiose in molte località italiane con ampi consensi di pubblico e critica (da ricordare il tutto esaurito al Teatro Verdi di Firenze nel 2006 e a Milano nel 2008 e 2018), è invitata ai principali festival nazionali, presentando anche prime esecuzioni assolute, e ha collaborato con artisti di fama internazionale.

Dal 2004 si è esibita in Romania, Grecia, Germania, Francia, Svizzera e più volte a Vienna nella prestigiosa Golden Hall del Musikverein. Nel 2012 ha contribuito alla costituzione dell’Orchestra filarmonica di Lucca, di cui è divenuta parte stabile e integrante, iniziando una coproduzione realizzando concerti sinfonici e lirico-sinfonici. Nel 2024 celebra il trentennale di attività.

Nella foto: da sinistra Luca Agresti, Giulio De Simone, Simone Rusci e Antonio Di Cristofano