“Cassero in Danza”: un doppio appuntamento chiude la manifestazione

Grosseto. Grosseto celebra la danza contemporanea.

Grazie all’impegno pluriennale del Consorzio Coreografi Danza d’Autore (Con.Cor.D.A.) l’arte coreutica torna ad essere protagonista della fine dell’estate grossetana con la settima edizione di “Cassero in Danza“, il festival co-organizzato dalla compagnia Francesca Selva e la direzione artistica di Marcello Valassina, con la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto.

L’edizione 2024 chiude con una serata speciale ricca di emozioni. Domenica 15 settembre alle 21.15, nella storica Sala Eden, si esibiranno la compagnia Arearea, con “Fioriture autoritratti“, e la compagnia Atacama (nella foto) con “La Danza della realtà”.

In scena, per “Fioriture autoritratti”, un vaso, un uomo, una donna. Con i piedi nella terra di un piccolo giardino condiviso, i due appassiscono solitari e, a tratti, si ritrovano a danzare insieme. Hanno piedi o radici? Poco importa, ciò che conta è prendersi cura di sé e dell’altro, come i giardinieri fanno con i propri fiori.

In “La Danza della realtà” Patrizia Cavola prosegue la sua ricerca ispirata all’universo di Alejandro Jodorowski che, come primo step, aveva dato vita allo spettacolo “Galleggio, annego, galleggio”. La ricerca parte dalla lettura di “Cabaret mistico” e delle brevi storie che le diverse culture e tradizioni filosofiche ci hanno lasciato – Sufi, buddhiste, alchemiche, Koan, Haiku, Zen, tibetane – che Jodorowsky riporta nel libro. Queste storie ci accompagnano attraverso le contraddizioni, le debolezze dell’essere umano e l’impronta dell’autore, che facciamo nostra, ci porta a sorriderne poiché “Il sapere e il riso si confondono” come afferma Ludwig Wittgenstein.

La serata sarà aperta dalla performance dei giovani danzatori provenienti da tutta Italia selezionati con il progetto “Cantiere Cassero in Danza” che si esibiranno sulle coreografie di Francesca Selva, Laura Scudella e Mauro Paccariè.

Biglietti

Intero: 12 euro

Ridotto: 8 euro (studenti e scuole/teatro)

Prenotazione consigliata: cell. 333.3765469 (dalle 10.00 alle 18.00)