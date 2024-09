“Pop Love”: a “Cassero in Danza” l’anteprima nazionale

Table of Contents

Grosseto. La compagnia Con.Cor.D.A/Francesca Selva sceglie Grosseto per l’anteprima nazionale della sua nuova produzione.

“Pop Love” debutta a “Cassero in Danza” sabato 14 settembre alle 21.15 nella storica Sala Eden.

Lo spettacolo

Sulla scena un interno notte, una radio accesa, un dj. C’è una festa. Ci sono ragazzi felici ed innamorati che stanno vivendo – o almeno così sembra – un momento di serenità̀ nella sicurezza di una casa. Ma sarà̀ poi davvero così? Siamo davvero al riparo da tutto ciò che ci succede intorno? Lo scopriremo assistendo allo spettacolo più atteso della settima edizione del festival realizzato con la direzione artistica di Marcello Valassina e la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto.

In “Pop Love” danzeranno Claudia Mazziotti, Irene de Santis, Luciano Nuzzolese, Valerio Palladino e Cosimo Vittorione e con loro in scena ci sarà anche l’attore Roberto Gonnelli. In questo straordinario lavoro, il cui soggetto è di Marcello Valassina, la ricerca coreografica di Francesca Selva esplora ancora una volta il senso di fragilità̀ dell’esistenza e l’inquietudine della società̀ contemporanea, ma con una visione insolita dove l’azione scenica svela un finale inaspettato quanto grottesco.

Gran finale domenica 15 settembre con “Fioriture sutoritratti”, della compagnia Arearea, e “La danza della realtà“, della Compagnia Atacama. La serata sarà aperta dalla performance dei giovani danzatori provenienti da tutta Italia selezionati con il progetto “Cantiere Cassero in Danza” che si esibiranno sulle coreografie di Francesca Selva, Laura Scudella e Mauro Paccariè.

Biglietti

Intero: 12 euro

Ridotto: 8 euro (studenti e scuole/teatro)

Prenotazione consigliata: cell. 333.3765469 (dalle 10.00 alle 18.00)