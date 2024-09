“Cassero in Danza”: un’inedita sfida a passo di danza tra Rossini e Bach

Grosseto. Dalle sfide uno contro uno del mondo urban nasce “Rossini vs Bach“, un insolito duello a colpi di note tra i due grandi compositori.

Si tratta della “battle” proposta dai danzatori del Gdo – Gruppo danza oggi, protagonisti della quarta serata di “Cassero in Danza”, il festival co-organizzato dalla compagnia Francesca Selva e la direzione artistica di Marcello Valassina con la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto.

Lo spettacolo

L’appuntamento è per venerdì 13 settembre alle 21.15 nella storica Sala Eden di Grosseto. In scena Iacopo Franceschini, Rebecca Rossi, Carmelo D’Agostino, Giuseppe D’Avanzo e Giulia Brunori, che danzeranno sulle coreografie di Ilenja Rossi in questa produzione del 2022 che cogliendo l’ironia ed il gioco che Rossini propone ed esalta e la perizia architettonica del patrimonio musicale di Bach, contrarissimo all’opera lirica, mette in scena una straordinaria quanto improbabile sfida: quella tra i due grandi compositori. Una performance unica che trascinerà gli spettatori tra sincopati, brillantezza ritmica e complessità di armonie.

Grande attesa sabato 14 settembre per l’anteprima nazionale di “Pop Love”, la nuova produzione della Compagnia residente Con.Cor.D.A./Francesca Selva, che proporrà al pubblico un’insolita ed appassionata riflessione sulla fragilità umana con un finale inaspettato quanto grottesco.

Biglietti

Intero: 12 euro

Ridotto: 8 euro (studenti e scuole/teatro)

Prenotazione consigliata: cell. 333.3765469 (dalle 10.00 alle 18.00)