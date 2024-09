“La bellezza nell’arte di Emma Cosimini”: al via la mostra alla galleria Il Quadrivio

Grosseto. Si terrà mercoledì 18 settembre, alle 17, alla galleria Il Quadrivio di Grosseto, la presentazione della mostra e del catalogo “La bellezza nell’arte di Emma Cosimini”.

In città, il palazzo che si affaccia su piazza Rosselli porta il nome dei Cosimini, una famiglia che dall’Ottocento alla seconda metà del Novecento è stata antesignana della meccanizzazione agraria in Italia. I successi dei Cosimini sono anche con Emma, l’artista della famiglia, medaglista, pittrice, scultrice. Emma ha esposto le sue opere a Firenze, alla Fortezza Da Basso, alla Biennale internazionale dell’arte contemporanea, e ha fatto molte mostre personali in importanti gallerie italiane e ha partecipato, su invito, a diverse collettive anche all’estero.

Il figlio, Antonio Cosimini, ha fortemente voluto con questa mostra celebrare la madre.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, dal 18 settembre al 29 settembre, dalle 17 alle 19.30, ad ingresso gratuito. Un appuntamento con l’arte da non perdere.