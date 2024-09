“Arti Paesaggi Utopie”: inizia il campus creativo di “Dune”

Grosseto. Lunedì 9 settembre sono arrivati a Principina a Mare gli artisti che prendono parte al campus creativo di arte nella natura all’interno del progetto “Dune – Arti Paesaggi Utopie”, a cura di Giorgio Zorcù, un appuntamento originale imprescindibile dell’estate grossetana. Giunto alla sesta edizione, il campus ha luogo nell’area della Femminella, al confine nord del Parco regionale della Maremma.

Il campus

Venti artisti, tra cui dieci giovani talenti Under 35, più cinque giovani operatori di realtà virtuale e riprese 3D dell’Italia 3D Academy, guidati da Giampiero Turchi, e i due videomaker Luigi Zannetti e Andrea Stefanini: saranno in 29 a popolare il Parco della Maremma per una settimana, creando opere e performance dove si incrociano diversi linguaggi artistici, dal teatro alla musica, dalle installazioni artistiche alla videoarte. Per arrivare all’inaugurazione di sabato 14 settembre, alle 21 al bagno Le Dune, e all’apertura del campus di domenica 15 settembre, dalle 11 alle 19.30, con partenza al Lido Oasi, guidati da una mappa delle opere e da un calendario delle performance che saranno create durante il lavoro artistico.

I concetti guida che animano il campus sono la transdisciplinarità, un approccio che favorisce collegamenti senza confini stabili tra le arti e le discipline, e la residenzialità, che consente la vicinanza per più giorni di artisti diversi, ognuno operante in autonomia e al contempo aperto allo sguardo dell’altro e al confronto. In un confronto che è anche intergenerazionale tra i maestri e i giovani talenti, che portano al progetto il dono dell’inaspettato.

“Siamo entusiasti di continuare a sostenere il progetto ‘Dune’, giunto alla sua sesta edizione – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. Il campus creativo di ‘Dune’ rappresenta un’occasione unica per sperimentare nuove interazioni tra i linguaggi artistici e il paesaggio, offrendo un contesto artistico sperimentale e innovativo. Per gli artisti è un’opportunità privilegiata di confronto, sperimentazione e libertà creativa, oltre che di incontro e scambio. Per il pubblico, è un’occasione per scoprire un nuovo modo di vivere la natura e il paesaggio incontaminato del Parco della Maremma. Grazie alla sua forte vocazione ambientale, il nostro territorio rappresenta il contesto ideale per questo tipo di iniziative. ‘Dune’ può diventare un modello di riscatto culturale, non solo a livello nazionale, ma anche europeo”.

Quest’anno prosegue la ricerca su nuove modalità di restituire opere e paesaggio tramite riprese 3D e realtà virtuale, un progetto biennale che si concluderà con la mostra finale al Polo culturale Le Clarisse a fine 2024, arricchito dalla sperimentazione di una nuova telecamera olografica Acer; un nuovo importante progetto di “Dune”, che si realizza grazie alla vittoria di un bando Pnrr sulla transizione digitale.

Gli artisti

Ecco gli artisti partecipanti al campus: Marco Acquafredda, Davide Angelozzi e Elda Bartolacci, Jacopo Bucciantini, Irene Cordoni, Jacopo Di Domenico, Sara Donzelli, Valentina Minoletti, Ocn Stencil, Alessandra Palma di Cesnola, Samuele Pari, Erica Pianalto, Giulia Quagliarella, Graziano Riccelli, Isabel Rodriguez Ramos, Caterina Ruysch Voltolini, Gina Tamborra, Valentina Toni e Raffaele Pallozzi.

Il campus creativo “Dune” è un progetto di Accademia Mutamenti e del Parco regionale della Maremma, ideato e diretto da Giorgio Zorcù, con la collaborazione e la consulenza della cooperativa Silva. Con il contributo di Comune di Grosseto, Regione Toscana – Bando Toscanaincontemporanea e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, Museo Santa Maria della Scala di Siena, CasermArcheologica di Sansepolcro, Corpi sul Palco di Milano e Polo universitario grossetano.

La serata inaugurale sdarà ad ingresso gratuito. Per l’apertura al pubblico del campus ci sarà un ingresso di 5 euro, valido per l’intera giornata.

Il programma completo si trova sul sito: www.dune-utopie.it

Informazioni

Accademia Mutamenti: tel. 388.5850722, e-mail info@accademiamutamenti.it

Si può seguire l’attività di Dune su Facebook e Instagram.