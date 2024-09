Torna “Cassero in Danza”: il programma della settima edizione

Grosseto. Grosseto celebra la danza contemporanea.

Grazie all’impegno pluriennale del Consorzio Coreografi Danza D’Autore (Con.Cor.D.A.) l’arte coreutica torna ad essere protagonista della fine dell’estate grossetana con la VII edizione di “Cassero in Danza“, la kermesse co-organizzata dalla Compagnia Francesca Selva e la direzione artistica di Marcello Valassina, con la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto, che ospiterà l’anteprima nazionale dell’ultima produzione della compagnia residente Francesca Selva/Con.Cor.D.A.: “Pop Love” (nella foto).

Dal 10 al 15 settembre, la città capoluogo della Maremma ospiterà le compagnie italiane Con.Cor.D.A./ Francesca Selva, ErsiliaDanza, Balletto Teatro di Torino, EgriBiancoDanza, Gdo-Gruppo Danza Oggi, Arearea e Atacama, che si esibiranno insieme a due compagnie provenienti dal Belgio e dall’Ungheria: IreneK e Budapest Dance Theatre. Come da tradizione, la serata finale vedrà in apertura la presenza di giovani allievi provenienti da tutta Italia, che danzeranno sulle coreografie di Francesca Selva, Laura Scudella, e Mauro Paccariè grazie alla collaborazione con il Liceo coreutico Polo “L.Bianciardi” di Grosseto. Si tratta del quinto atto del progetto “Cantiere Cassero in Danza”, che punta a coinvolgere direttamente un numero sempre maggiore di giovani, come previsto dagli obiettivi fissati dalla residenza artistica “Codice Danza 58100”.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti, esprimono grande soddisfazione per il ritorno della kermesse di danza contemporanea, sottolineando l’importanza di eventi culturali di questo calibro per la città e il territorio circostante: “Siamo orgogliosi di ospitare la VII edizione di questa manifestazione, che non solo porta sul nostro palcoscenico compagnie di danza di livello internazionale, ma rafforza anche il legame tra la città di Grosseto e le nuove generazioni di artisti. La collaborazione con realtà locali e internazionali è un segno della nostra volontà di promuovere la cultura in tutte le sue forme, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza artistica di altissimo livello. Un ringraziamento al Consorzio Coreografi Danza d’Autore e alla compagnia Francesca Selva per il loro impegno costante nel rendere questo evento un appuntamento imperdibile nel panorama culturale grossetano”.

“È per noi un onore ed un piacere accogliere le compagnie di danza protagoniste di questa rassegna, un appuntamento ormai fisso e molto atteso, giunto alla sua VII edizione, che ogni anno richiama l’attenzione di un folto pubblico di appassionati e curiosi, con una positiva ricaduta sul territorio“, dichiara Alessandro Capitani, presidente dell’Istituzione Le Mura.

“Per il settimo anno consecutivo portiamo la grande danza a Grosseto. Per questa nuova edizione del festival ,che si terrà nella storica Sala Eden, abbiamo invitato la compagnia belga IreneK e la compagnia ungherese Budapest Dance Theatre, che si esibiranno insieme ad alcune delle più interessanti compagnia italiane e la compagnia Con.Cor.D.A./Francesca Selva, che farà gli onori di casa. Gli spettacoli in programma sono riflessioni in movimento sulla fragilità umana. Gli artisti si interrogano su come sopravvivere alla precarietà di un tempo presente che appare loro come un vicolo cieco portando in scena paradossi e sbilanciamenti emotivi – spiega Marcello Valassina, direttore artistico del festival –, anche quest’anno poi torna il cantiere per danzatori grazie al quale tante promesse della danza hanno l’opportunità di mettersi in gioco”.

Il programma

Si comincia martedì 10 settembre con la compagnia ErsiliaDanza che propone una Butterfly inedita che si ribella al destino che la vede soccombere quando scopre che Pinkerton non tornerà da lei.

Mercoledì 11 settembre vanno in scena il Balletto Teatro di Torino, con “Play- Bach divertissement”, in cui il coreografo Manfredi Perego traduce in danza le partiture del grande compositore le cui musiche saranno eseguite dal vivo dalla violinista Janine Bratu. Segue la compagnia Egri Bianco Danza, con “Scritto sul mio corpo” del coreografo Raphael Bianco. Una liturgia corale profana che nella sua laicità racchiude slanci appassionati e speranze del tempo presente.

Giovedì 12 settembre spazio alle compagnie europee IreneK e Budapest Dance Theatre. La coreografa Irene Kalbusch porta in Toscana una poetica performance “Le regard que je garde pour moi”, che parla delle infinite possibilità che ci si aprono davanti anche quando ci sembra di essere in un cerchio senza via d’uscita. In “Details in time” della compagnia Budapest Dance Theatre Alexandra Sághy mette al centro della sua riflessione il concetto di tempo che forma le persone proprio come l’erosione forma il suolo.

Venerdì 13 settembre, dalle sfide uno contro uno del mondo Urban, nasce l’insolito duello a colpi di note tra Rossini e Bach, una “battle” proposta dai danzatori del Gdo – Gruppo danza oggi.

Grande attesa sabato 14 settembre per l’anteprima nazionale di “Pop Love”, la nuova produzione della compagnia residente Con.Cor.D.A./Francesca Selva, un’insolita e appassionata riflessione sulla fragilità umana con un finale inaspettato quanto grottesco.

Gran finale domenica 15 settembre con “Fioriture autoritratti” della compagnia Arearea. La storia di un vaso, un uomo e una donna e del loro continuo fiorire e sfiorire; in “La Danza della realtà”, della compagnia Atacama, Patrizia Cavola prosegue la sua ricerca ispirata all’universo di Alejandro Jodorowski. La serata sarà aperta dalla performance dei giovani danzatori provenienti da tutta Italia selezionati con il progetto “Cantiere Cassero in Danza”, che si esibiranno sulle coreografie di Francesca Selva, Laura Scudella, e Mauro Paccariè.

Tutti gli spettacoli si terranno alle 21.15 nella Sala Eden di Grosseto.

Biglietti

Intero: 12 euro

Ridotto: 8 euro (studenti e scuole/teatro)

Abbonamento: 50 euro

Prenotazione consigliata: cell. 333.3765469 (dalle 10.00 alle 18.00)