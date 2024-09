Musica, gin tonic e fuochi d’artificio: ecco la Festa di fine estate

Grosseto. Sabato 7 settembre la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare organizza la tradizionale Festa di fine estate: un momento importante per i turisti in vacanza nel nostro territorio e per i residenti, un rito per salutare insieme la fine della bella stagione.

Tanti gli appuntamenti in calendario, dal pomeriggio fino a tarda notte.

A Principina a mare, in viale Tirreno, si terrà – ed è una “prima” per il nostro territorio – un evento interamente dedicato al Gin, il “Principina Gin & Tonic Festival”. Otto produttori di gin provenienti da tutta Italia proporranno drink Premium preparati con gin e distillati di altissima qualità. Le attività di ristorazione di Principina a mare presenteranno specialità gastronomiche da abbinare ai drink. Oltre a degustare fantastici drink, il pubblico potrà parlare direttamente con i creatori dei gin e scoprire territorialità, botaniche e metodi di lavorazione. Inoltre, ci sarà la possibilità di acquisto delle tantissime etichette presenti all’evento.

Il Festival del Gin inizierà alle 18: durante la serata la Fantomatik Orchestra (nella foto=, la più famosa street band italiana, coinvolgerà e farà ballare il pubblico presente con il proprio stile inconfondibile, che fonde sonorità funky, soul e rhythm and blues. L’evento è realizzato in collaborazione con le attività economiche di Principina a Mare “Friends for Principina”.

A Marina di Grosseto la festa inizierà alle 21.15: musica in tutto il corso con 4 postazioni di Dj set (Dj Guido, Dj Domino, Dj Bard e Dj Michele Capecchi). Alle 23.30 immancabile finale pirotecnico, con i fuochi d’artificio visibili in tutto il litorale da Marina di Grosseto a Principina a mare.

Informazioni su www.rivieradellamaremma.it e sulle pagine Facebook e Instagram della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare.