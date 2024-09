“Ballando sotto le stelle”: torna lo spettacolo per sostenere il Country Paradise

Grosseto. Il Comune di Grosseto, in collaborazione con Oikos Onlus, presenta la sesta edizione di “Ballando sotto le stelle“, con la partecipazione della FA Dance Academy.

L’evento si terrà sabato 14 settembre in piazza Duomo, con inizio alle 21.30. Durante la serata, circa 100 ballerini si esibiranno in un’ampia varietà di stili di danza, dalle danze classiche a quelle moderne. Lo spettacolo sarà arricchito da coreografie inedite, pensate appositamente per l’occasione. Inoltre, saranno presenti campioni di danza e figure di rilievo del panorama artistico, garantendo al pubblico un’esperienza di alto livello.

L’evento è finalizzato a sostenere il centro di recupero animali Country Paradise, promuovendo il suo lavoro di cura e protezione degli animali.

L’ingresso è gratuito. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare.

“Le precedenti edizioni di ‘Ballando sotto le stelle’ hanno sempre riscosso un grande successo, attirando un vasto pubblico e contribuendo a mantenere vivo il centro storico di Grosseto – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale -. Questo tipo di eventi non solo offrono un intrattenimento di qualità ai nostri cittadini, ma rappresentano anche un’occasione importante per valorizzare il cuore della nostra città. Inoltre, manifestazioni come questa, permettono anche di dare risalto all’impegno costante delle associazioni locali, come il centro di recupero animali Country Paradise. Questi eventi ci aiutano a unire cultura, intrattenimento e solidarietà, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazioni possa fare davvero la differenza nel tessuto sociale della nostra città”.