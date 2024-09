“GRande Estate nei borghi”: due spettacoli gratuiti di musica e cabaret nella frazione

Grosseto. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni di “GRande Estate” e “GRande Estate al Mare”, arriva “GRande Estate nei borghi” 2024, un evento straordinario che animerà la frazione di Istia d’Ombrone, precisamente in piazza delle Mura, venerdì 6 e sabato 7 settembre a partire dalle 21.00.

Il programma

La prima serata sarà inaugurata dal gruppo musicale Abba Dream, una delle formazioni più acclamate in Italia e all’estero. Molto più di un semplice tributo a Agnetha, Frida, Benny e Bjorn, lo spettacolo è un’esperienza coinvolgente e accattivante che ripropone con fedeltà l’energia e lo spirito del celebre quartetto svedese che ha rivoluzionato la scena musicale degli anni ’70.

A seguire, il noto talento televisivo e del web, Davide D’Urso, presenterà il suo spettacolo “Metadurso”. Un viaggio nel mondo del cabaret e della magia comica, arricchito da musica e teatro, in cui Davide utilizza il potere del mondo digitale per trasformarsi, esplorare nuovi luoghi e realizzare i suoi sogni in una dimensione che sembra reale.

La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale di Grosseto, si avvale della collaborazione della Pro Loco Istia d’Ombrone, dell’Associazione sportiva dilettantistica del Centro festeggiamenti di Istia d’Ombrone e di Avis Istia d’Ombrone. La cura del calendario e l’organizzazione degli eventi sono affidate a Live Emotion Group, una società con oltre vent’anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di eventi musicali e di intrattenimento.

Viva soddisfazione da parte del primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore al turismo Riccardo Megale, che commentano: “Dopo il successo delle precedenti manifestazioni, l’amministrazione comunale ha deciso di replicare l’evento nel borgo di Istia. L’obiettivo è animare non solo il centro storico cittadino, ma anche le frazioni balneari e non, raccogliendo così un pubblico vastissimo. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della rassegna musicale. Un plauso particolare ai numerosi volontari della Protezione Civile e a tutte le Pro Loco coinvolte, da Grosseto a Marina, fino a Istia. Il vostro impegno è stato fondamentale. Siamo certi di poter replicare questo successo anche il prossimo anno”.

Entrambe le serate saranno a ingresso libero e gratuito.