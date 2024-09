“Piano solo tour”: Giovanni Allevi in concerto alla Cava

Grosseto. Arriva sul palco della Cava di Roselle, giovedì 5 settembre, alle 21.15, il maestro Giovanni Allevi, con una delle due sole tappe estive del suo “Piano solo tour”, che in primavera ha registrato il tutto esaurito in tutta Italia e che, nel 2025, vedrà il compositore impegnato in molte tappe europee. L’evento, patrocinato dal Comune di Grosseto, è organizzato da Ad Arte Spettacoli in collaborazione con la cooperativa Uscita di Sicurezza.

Il concerto

Dopo un’assenza che ha lasciato il pubblico in trepidante attesa, il maestro Allevi ha fatto il suo trionfale ritorno sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2024 con il singolo “Tomorrow”, regalando al pubblico un momento di profonda commozione e riflessione. Le sue parole, il suo virtuosismo al pianoforte hanno fatto breccia nei cuori degli spettatori, guadagnandosi un’accoglienza calorosa e standing ovation in ogni tappa del tour, iniziato a febbraio dal Teatro Regio di Parma.

Il compositore classico ribelle, impegnato in un tour internazionale di pianoforte solo, continua a incantare il pubblico con le sue straordinarie note nei più prestigiosi e grandi teatri italiani. Le sue opere sono un viaggio emozionale che tocca corde profonde nell’animo di chi ascolta, mescolando virtuosismo tecnico con melodie avvolgenti e armonie suggestive. Ogni nota suonata dal maestro Allevi sembra raccontare una storia, trasportando il pubblico in mondi di bellezza e poesia creati dal loro vissuto, che danno vita a un happening collettivo ad ogni concerto.

Giovanni Allevi, musicista carismatico e poliedrico, compositore filosofo e pianista di fama internazionale, è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. Diplomato in Pianoforte e composizione, è laureato in Filosofia. Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’auditorium della Città Proibita di Pechino. Grazie al suo impegno intellettuale, è punto di riferimento filosofico sui concetti di innovazione e analisi del cambiamento. Il suo ultimo libro è intitolato “Le regole del Pianoforte – 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario” (Edizioni Solferino).

Tra i numerosi premi e riconoscimenti, è Cavaliere della Repubblica italiana per meriti artistici e culturali, è Stella d’Oro al Valor mozartiano, Premio Falcone e Borsellino, Ambassador di Save the Children, in prima linea nella difesa dei diritti dei più piccoli. Ha ricevuto apprezzamenti di stima da Papa Benedetto XVI, Papa Francesco, dal premio Nobel Mikhail Gorbaciov. L’agenzia spaziale americana Nasa gli ha intitolato un asteroide: giovanniallevi111561. È autore e conduttore di un’innovativa e pluripremiata docuserie in onda su Rai Play: “Allevi in the jungle”.

I biglietti per il concerto sono disponibili nel circuito Ticketone al costo di 35 euro nel primo settore, 30 euro nel secondo settore più diritti di prevendita. In caso di maltempo, l’evento si terrà, con lo stesso orario, al Teatro Moderno di via Tripoli a Grosseto.

Per informazioni: info@adartesnc.191.it