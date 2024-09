“GRande estate al mare”: sul palco del forte San Rocco arriva Ginevra Di Marco

Marina di Grosseto (Grosseto). Sale sul palco del forte San Rocco di Marina di Grosseto, martedì 3 settembre, alle 21.30, Ginevra Di Marco con il suo trio.

Un concerto che chiude la rassegna “GRande estate al mare”, promossa dal Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato al turismo e dalla Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare e realizzata da Ad Arte spettacoli in collaborazione con il San Rocco Festival.

Il concerto

Ad accompagnare la voce di Di Marco, sono Francesco Magnelli al piano e Andrea Salvadori alle corde. Il trio propone un concerto che ripercorre la carriera di Di Marco, tra arrangiamenti e rivisitazioni pensati per coinvolgere il pubblico con il calore e il sapore delle feste di paese e delle danze, della musica cantata dalla gente. Un’esibizione che tiene conto del percorso artistico dell’interprete e degli “incontri” che, nella sua carriera, ha fatto con grandi autori: si è cimentata, infatti, con artisti del calibro di Domenico Modugno, Violeta Parra, Mercedes Sosa e a confrontarsi con personalità come Margherita Hack, Luigi Tenco, e si è confrontata con personalità come Margherita Hack, Luis Sepúlveda e Carmen Yanez.

Ginevra Di Marco

Partecipa nel 1993, come ospite, a “Ko de mondo”, primo disco dei Csi, con cui resterà per i dieci anni successivi, condividendo tutti gli album in studio e i tour. Dal 1999 inizia una parallela carriera solista in collaborazione con Francesco Magnelli, anche lui membro dei Cui e successivamente dei Pgr, e vince la Targa Tenco e il Premio Ciampi per il miglior disco di esordio. Nel 2004, assieme a Magnelli, lascia i Pgr per seguire altre direzioni, dedicandosi alla tradizione della sua Toscana e ai canti popolari del Mediterraneo e al progetto “Stazioni Lunari”.

Informazioni utili

Il concerto è gratuito e a ingresso libero, dalle 20.30, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: prolocomarinaprincipina@gmail.com – https://rivieradellamaremma.it/

Foto di Guido Mencari