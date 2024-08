Istituto musicale comunale: ripartono i corsi

Grosseto. Riprendono i corsi di musica all‘Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” gestito da Fondazione Grosseto Cultura. La scuola, diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, è al suo 51esimo anno di attività, con grandi traguardi raggiunti e tanti musicisti che hanno proseguito poi la carriera artistica.

I corsi

I corsi proposti sono pre-accademici (da 7 anni) e amatoriali (da 18 anni), e – oltre all’insegnamento degli strumenti tradizionali – corsi speciali in musicoterapia (senza limiti di età), propedeutica della musica (da 3 a 6 anni), canto corale (da 7 a 21 anni), dipartimento jazz e moderno (da 18 anni), fenomenologia della musica (senza limiti di età) e tanto altro ancora (su www.istitutomusicalegiannetti.it l’offerta didattica completa e tutte le informazioni sui corsi e sui docenti).

Iscrizioni

Le iscrizioni, per chi è già allievo oppure per chi vuole diventarlo, sono previste da lunedì 2 a mercoledì 25 settembre, in presenza (rivolgendosi alla segreteria, in via Bulgaria 21, ogni lunedì e mercoledì con orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, il martedì con orario dalle 15 alle 18.30 e il giovedì e venerdì con orario dalle 9 alle 13; contatti: tel. 0564.453128; e-mail info@istitutomusicalegiannetti.it) oppure online sul sito www.istitutomusicalegiannetti.it.

Inoltre, per offrire ai potenziali allievi un orientamento ancor più puntuale, l’istituto organizza anche quest’anno due Open day alla presenza dei docenti: l’appuntamento è per lunedì 16 e martedì 17 settembre, dalle 16.30 alle 19, nella sede di via Bulgaria. Per il pianoforte le lezioni aperte sono in programma il 16 e il 17 settembre, mentre per violino, chitarra, violoncello e musicoterapia il 16 settembre, e ancora tromba, clarinetto, sassofono, flauto, fisarmonica e propedeutica il 17 settembre.

Le quote

Le quote sono rimaste invariate. È previsto il pagamento della tassa di iscrizione, più il versamento delle quote relative per ogni corso (4 rate annuali, da versare a cadenza bimestrale anticipata): per propedeutica, musicoterapia, coro Voce Libera, laboratori e corsi collettivi, percorso amatoriale, pre-accademico base 1, pre-accademico base 2 e pre-accademico base 3, corsi del dipartimento jazz e moderno e le “lezioni a pacchetto” (sempre individuali, minimo 4 ore).

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versate la tassa di iscrizione più la quota di ottobre e novembre, con bonifico a favore di Fondazione Grosseto Cultura (Iban IT81T0885114302000000343468) oppure tramite Bancomat o carta di credito negli uffici di via Bulgaria.

«Quest’anno abbiamo raggiunto il 51esimo anno di attività – spiega il direttore artistico Antonio Di Cristofano – : devo dire che l’istituto è per tutti noi docenti motivo di grande orgoglio, i nostri allievi ci danno grandi soddisfazioni, dai più piccoli ai più grandi. La scuola è un punto di riferimento per la città di Grosseto: tra le altre attività, proponiamo l’insegnamento pre-accademico delle discipline musicali in linea con i programmi dell’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena, con il quale siamo convenzionati, per l’accesso ai conservatori. Come ogni anno il nostro corpo docenti è particolarmente qualificato: aspettiamo tutti agli Open day del 16 e 17 settembre e poi all’inizio delle lezioni».