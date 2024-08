“Giacomo Puccini – L’arte, gli amori”: un spettacolo per rendere omaggio al compositore

Grosseto. Martedì 27 agosto, alle 21.15, nel chiostro del convento di San Francesco a Grosseto, andrà in scena la prima nazionale di “Giacomo Puccini – L’arte, gli amori“, spettacolo lirico-teatrale dedicato alla celeberrima figura del compositore toscano nel centenario della sua morte. L’evento, prodotto dall’associazione Musica & Vita Aps, in collaborazione con il Comune di Grosseto e la partecipazione del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio Aps, porterà sulla scena quattro artisti di grande esperienza: il maestro Francesco Iannitti Piromallo (compositore e pianista), Giacomo Moscato (attore e regista), Simona Parra (soprano) e Claudio Rocchi (tenore).

Lo spettacolo

Lo spettacolo consentirà allo spettatore di conoscere alcuni degli aspetti meno noti della personalità e della vita del grande compositore toscano, i suoi tormenti, le gelosie della moglie Elvira, i tradimenti, gli amori, le passioni, le paure, le profonde malinconie e le insospettabili solitudini.

Accanto al personaggio di Giacomo Puccini, dunque, come in una sorta di viaggio nella memoria del compositore, accompagnate dalle note di un pianoforte a coda, riecheggeranno le memorabili arie di Rodolfo e Mimì, Tosca e Cavaradossi, Turandot e Calaf, Cio-Cio San e Pinkerton… i personaggi delle sue opere immortali. Va detto che Giacomo Puccini riservava alle donne un’attenzione particolare che, nelle sue composizioni, ricoprivano sempre ruoli di assoluto rilievo. Nessuno ha saputo offrire alla voce femminile regalo più sublime delle melodie pucciniane e così grandi personalità sceniche. Puccini esprimeva in questo modo tutto il suo amore per l’universo femminile, trasferendo nella sua musica tutta la sua capacità di amare.

L’organizzazione

“Giacomo Puccini – L’arte, gli amori” sarà l’evento di apertura di “Cum spiritu – Arte e spiritualità nel chiostro”, la rassegna realizzata grazie all’ospitalità della parrocchia San Francesco di Grosseto, con la direzione artistica di Fabio Cicaloni e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (bando “Spettacolo dal vivo 2024”).

L’evento sarà ad ingresso gratuito senza prenotazione.