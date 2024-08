Parco della Maremma: l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto in concerto

Grosseto. Si terrà sabato 24 agosto alle 18.30, sull’itinerario faunistico A6 nel Parco della Maremma, il concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto. Un evento, in origine in programma all’oliveto di Collelungo, che rientra all’interno del calendario degli eventi “Parco aperto plus”, la rassegna organizzata dal Parco della Maremma in collaborazione con Ad Arte Spettacoli.

La formazione dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto, per l’occasione composta da 36 musicisti e diretta dal maestro Franz Schottky, propone, per questo secondo appuntamento al Parco della Maremma, l’Ouverture del Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia in fa maggiore n. 8 di Ludwig van Beethoven che, con le sue tonalità maggiori caratterizzerà lo splendido tramonto di fine agosto.

Il maestro Franz Schottky

È direttore principale, direttore artistico e fondatore della Munich Kammerphilharmonie dacapo, con cui registra opere di Haydn insieme al violinista Thomas Albertus Irnberger. Dirige regolarmente come ospite in orchestre rinomate di tutto il mondo, tra le quali vi sono la Jerusalem Symphony Orchestra, la Filarmonica Gioachino Rossini di Pesaro, la Sinfonica siciliana.

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

Nasce nel 1994 grazie all’amministrazione comunale di Grosseto, in sinergia con le principali associazioni musicali cittadine del tempo, come “Carlo Cavalieri”, “Amici del quartetto” e “Gaetano Donizetti”. Si è esibita in molte località italiane riscuotendo sempre grandi consensi di pubblico e di critica, da Roma a Milano, da Firenze a Perugia, passando per Foggia, Livorno, Mantova e Pesaro, per citarne alcune. Ha collaborato con artisti di fama internazionale e dal febbraio 2000 accompagna in concerto pubblico la finale del premio pianistico internazionale “A. Scriabin”.

Apprezzata anche all’estero, ha fatto la prima tournée per il Festival internazionale di Cracovia, esibendosi poi in Grecia, Germania, Francia, Austria e Svizzera. Nel 2012 ha contribuito anche alla costruzione dell’Orchestra filarmonica di Lucca, festeggiando nel 2014 il ventesimo anno di attività ricevendo anche molti premi, tra i quali la prestigiosa targa con l’Adesione della Presidenza della Repubblica italiana per meriti artistici. Il direttore artistico è Antonio Di Cristofano; è presieduta, oggi, dal giudice Giulio De Simone.

Gli spettacoli di “Parco aperto plus” hanno la certificazione di Legambiente EcoEvents, che attesta la compatibilità ambientale degli eventi. Per raggiungere il luogo della performance lo spettatore dovrà affrontare brevi tragitti, a piedi o con mezzi collettivi: si tratta di momenti di preparazione allo spettacolo.

Informazioni utili

Il concerto inizierà alle 18.30 in una radura sull’itinerario faunistico A6. Il cambio di scenario, rispetto all’oliveto di Collelungo, si è reso necessario per questioni logistiche. Il pubblico potrà raggiungere l’area del concerto partendo con una guida alle 17.45 del Centro visite di Alberese, in via del Bersagliere 7/9. Da lì occorre proseguire a piedi per la strada del cimitero (sul lato della chiesa di Alberese) per circa 500 metri, finché non si incontra l’indicazione per l’itinerario A6 e la bacheca informativa. Il tempo di percorrenza è di circa 15 minuti, il grado di difficoltà è basso. Alla fine del concerto, al quale si assisterà seduti su cuscini disposti sul prato, la guida condurrà nuovamente gli spettatori al rientro.

I biglietti e il prossimo appuntamento

Giovedì 29 agosto, a Marina di Alberese, sempre alle 18.30, è in programma “La bella estate” di Tosca: un concerto fatto da brani nuovi e componimenti già noti, in cui la cantante sarà accompagnata da Giovanna Famulari, Massimo de Lorenzi, Luca Scorziello, Fabia Salvucci e Arabella Rustico.

Il biglietto per il concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto ha un costo di 15 euro (più diritti di prevendita), sono disponibili sul circuito Ticket One. Tutte le informazioni su: https://parco-maremma.it.

Nella foto, dell’ufficio stampa del Parco della Maremma, il concerto dell’Orchestra Città di Grosseto del luglio scorso all’oliveto di Collelungo