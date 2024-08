Evoluzione stellare: se ne parla in un incontro all’osservatorio astronomico

Grosseto. Venerdì 23 agosto, alle 21.30, all’osservatorio astronomico di Roselle sarà ospite come relatrice la dottoressa Chiara Pica, responsabile delle risorse umane dell’Amsa, membro della Società geologica italiana, dell’Associazione italiana di vulcanologia, della Società astronomica italiana e dell’Unione astrofili italiani; laureata magistrale in psicologia, ha una formazione universitaria in astronomia e geologia, dove si è distinta in corsi universitari di secondo livello.

Si parlerà dell’evoluzione stellare, di come nascono e si trasformano le stelle nell’eternità del cosmo e della loro classificazione, dai colori alla massa e tanto altro. Meteo permettendo, seguiranno le osservazioni della volta celeste dai telescopi in giardino e/o dalla cupola, in caso contrario sarà proiettata la volta celeste al maxischermo.

Per partecipare è necessario prenotare all’indirizzo amsa.grosseto@gmail.com.