“Prospero”: il teatro di strada conclude la prima parte del San Rocco Festival

Marina di Grosseto (Grosseto). Martedì 20 agosto a Marina di Grosseto, in via XXIV Maggio, all’incrocio con via della Chiesa, si chiude la prima parte del San Rocco Festival con “Prospero”, della compagnia torinese Stalker Teatro, con due repliche: una di giorno alle 19 e una in notturna alle 21.30, ad ingresso gratuito.

Lo spettacolo

Si tratta di uno spettacolo di strada, che rinnova la tradizione del festival di dedicare ogni anno un appuntamento a questa arte, coinvolgendo compagnie di fama internazionale che la rinnovano e vivificano. “Prospero” è una vera e propria esperienza artistica, che combina in sé teatro, musica e arti visive: un’installazione performativa che si costruisce con la collaborazione del pubblico che, insieme agli attori, può partecipare e creare una grande struttura scenica collettiva, che al termine dell’azione, può essere praticata da tutti al suo interno, anche dai più piccoli spettatori.

Lo spettacolo prende il nome dal protagonista del dramma “La Tempesta” di Shakespeare e si rifà alle sue doti magiche, perché lo si costruisce come un affascinante parco giochi che dal nulla diventa una struttura ricca e affascinante, che cattura e invita a partecipare. Gli spettatori, attori e costruttori dell’opera collettiva saranno parte della grande scultura, accompagnati dalla musica dal vivo di Riccardo Ruggeri.

“Prospero” è un progetto ideato e diretto da Gabriele Boccacini, la partitura originale dal vivo è di Riccardo Ruggeri e sono interpreti: Adriana Rinaldi, Dario Prazzoli, Erika di Crescenzo e Stefano Bosco. La compagnia Stalker Teatro si è sempre caratterizzata per uno stile distintivo sviluppato da eventi, performance art e teatro partecipativo che combinano la dimensione artistica con quella sociale; ha collaborato in importanti progetti con Michelangelo Pistoletto, in Italia ed Europa, e con il centro di arte contemporanea torinese Castello di Rivoli Contemporary Art Museum, che coproduce.

Mentre con questo spettacolo si chiude la prima parte del San Rocco Festival, si inaugura per la prima volta la sezione successiva San Rocco Classica, con tre importanti appuntamenti concertistici dal 22 agosto al 5 settembre, grazie alla collaborazione e alla cura dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e del Maestro Antonio Di Cristofano.