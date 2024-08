“Complottismo, fake news e altre trappole mentali”: al via la mostra

Scansano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Scansano organizza ,nell’ambito di “Chiacchere alla meria”, la mostra interattiva “Complottismo, fake news e altre trappole mentali”, da lunedì 12 agosto sino a domenica 25, nello spazio espositivo delle ex scuole elementari.

La mostra

“Complottismo, fake news e altre trappole mentali” è il titolo della mostra, quanto mai di attualità in questi tempi di guerre, campagne elettorali e persino competizioni olimpiche combattute anche a suon di disinformazione sul web. Un percorso ideato per scoprire i meccanismi cognitivi e sociali alla base della diffusione delle teorie del complotto e delle fake news. Per scoprire ed imparare a difendersene.

La mostra a ingresso libero – parte del festival edizione 2024 di “Chiacchiere alla meria, la cultura a piccoli sorsi” ideato da Alberto Voltolini e Rossella Bartolini – sarà inaugurata da Alberto Voltolini, professore di filosofia della mente all’Università di Torino.

Sabato 17 agosto, alle 17, la mostra verrà presentata e discussa da Clotilde Calabi, docente di filosofia alla Statale di Milano e scrittrice, da Anna Ichino, professoressa di Filosofia all’Università di Milano, e da Pietro Ichino, giuslavorista già prestato alla politica e professore di Diritto del Lavoro all’Università di Milano. Tre menti brillanti i cui interessi ruotano attorno ai meccanismi della comunicazione e della filosofia della percezione, dei diritti del mondo del lavoro. Un’occasione unica per ragionare su un tema di scottante attualità.