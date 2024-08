“Pluto”: la commedia di Aristofane in scena al San Rocco Festival

Table of Contents

Marina di Grosseto (Grosseto).Venerdì 9 agosto alle 21.30, al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, nuovo appuntamento con il teatro d’autore al San Rocco Festival: la compagnia pisana I Sacchi di Sabbia presenta “Pluto” di Aristofane, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri ed Enzo Illiano; la consulenza letteraria e la collaborazione artistica sono dell’illustre grecista Francesco Morosi, che ha curato una versione filologica della commedia, che viene riproposta nella sua interezza, con i quattro attori che interpretano tutti i personaggi, come nell’Atene di Aristofane.

Protagonista dello spettacolo è il denaro. È una novità: nelle commedie erano comparsi crapuloni scialacquatori, funzionari corrotti, avari, tutti personaggi che avevano a che fare con il denaro, ma mai il denaro in persona. Solo un teatro potentemente simbolico come quello di Aristofane poteva introdurre un simile personaggio-allegoria: Pluto, il dio della ricchezza, costruendogli intorno una bizzarra teoria economica e una ancor più bizzarra avventura.

Cremilo, un ateniese qualunque, ha un problema pressante: come mai chi è ingiusto arricchisce e chi è giusto versa nella povertà? La risposta è semplice: Zeus, invidioso degli uomini, ha accecato Pluto, il dio della ricchezza, che da quel momento non sa più distinguere gli onesti dai disonesti, e finisce per premiare i secondi a danno dei primi. L’impresa di Cremilo, allora, è delle più difficili: restituire la vista a Pluto a ogni costo (anche a costo di scontrarsi con la temibile Povertà), così da permettergli di arricchire solo i giusti – e di convincere gli ingiusti a convertirsi. Ci riuscirà?

Aristofane, attraverso Cremilo, immagina un’economia etica, capace, attraverso la sanificazione del Dio Quattrino, di migliorare il mondo una volta per tutte, sfidando il potere e l’autorità – anche quella suprema di Zeus. La fantasia dell’eroe comico è una forza di rivoluzione che esecra il mondo nelle sue storture e ha la capacità straordinaria di reinventarlo e rifarlo.

I Sacchi di Sabbia è una compagnia teatrale pisana, conosciuta per il suo approccio innovativo e sperimentale al teatro, mescolando elementi di comicità, assurdo e riflessione sociale. La compagnia ha sviluppato un linguaggio teatrale unico, spesso caratterizzato da un uso creativo dello spazio scenico e da un’interazione giocosa con il pubblico.

Gli interpreti sono Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, l’adattamento e la regia sono a cura de I Sacchi di Sabbia, con la collaborazione e la consulenza di Francesco Morosi.

Intero 10,00 euro

Ridotto 8,00 euro (under 25, over 65, soci Pro Loco Marina e Fondazione Grosseto Cultura)

www.sanroccofestival.it

(circuito CiaoTickets, 1.00 euro di diritto di prevendita)

Marina di Grosseto: Beautiful Ways Viaggi – Via IV novembre, 87

Grosseto: Tabaccheria Stolzi Moris – Via Roma 58

0,50 euro di diritto di prevendita

Per i portatori di disabilità: l’accompagnatore ha diritto all’ingresso gratuito

Informazioni Festival: cell. 388.5850722