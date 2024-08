“Oltremare”: le opere del pittore grossetano Armando Orfeo in mostra

Grosseto. Martedì 13 agosto, alle 21.00, alla Galleria Europa, sul lungomare Europa 41 a Lido di Camaiore (Lucca), si inaugura “Oltremare”, personale del pittore Armando Orfeo.

La mostra

In esposizione una serie di recenti dipinti a olio e acrilico su tela. Protagonista dei suoi lavori è il personaggio, da lui ideato, del ‘Signor Cozza’, sorta di stereotipo del borghese medio: immerso in singolari ambientazioni marine, sembra perennemente combattuto tra routine e voli pindarici. L’artista coglie l’ironia insita nel destino dell’uomo, riproducendo situazioni surreali nelle quali l’unica via di salvezza appare la Patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie.

Così osserva Sandra Maria Dami nel testo introduttivo del catalogo che correda la mostra: “Orfeo porta dentro di sé i grandi maestri del Novecento dai quali apprende e prende ispirazioni attraverso un costante dialogo immaginario. Escher, Sironi, Dalì, De Chirico sembrano tutti presenti in una stanza di pittura a guidare il suo pensiero, se non la sua mano. E’ così che geometrie in volo, arte di sintesi, suggestioni della realtà, concezione dello spazio, perfino il grigio della pietra e la simbologia di alcuni oggetti diventano in Orfeo mestiere e stupore”.

Armando Orfeo

Armando Orfeo – nato a Marina di Grosseto (Gr) nel 1964 – vanta un nutrito curriculum espositivo, con numerose personali e collettive in Italia e all’estero. Negli anni ’80 collabora con le riviste di fumetto d’autore ‘Tempi supplementari’ e ‘Frigidaire’, pubblicando una serie di storie con personaggi di sua invenzione. Come illustratore pubblicitario lavora, a partire dal 2000, con Artemidatre di Milano, per la quale esegue progetti di immagine commissionati da importanti aziende italiane e straniere, tra cui: Fiat Engineering, Finanza & Futuro, LifeScan, Perfetti, Sanofy-Aventis, Sperlari, Sun Microsystems, Tre Marie, Vaillant.

La mostra è organizzata dalla galleria Mercurio arte contemporanea di Viareggio, in collaborazione con il Comune di Camaiore. Rimarrà aperta fino a domenica primo settembre, tutti i giorni, con orario dalle 21.00 alle 23.30. Ingresso libero. Infoline: 333 2318925.

Web: www.mercurioviareggio.com.