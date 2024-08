“Salotto storico partenopeo”: il Mefitis Quartet in concerto nel Parco della Maremma

Grosseto. Il 34° festival Internazionale “Music & Wine” si sposta adesso ad Alberese, con l’attesissimo concerto di mercoledì 7 agosto alle 21.15 al centro visite del Parco della Maremma.

Protagonista della serata sarà il Mefitis Quartet, con le splendide voci di Tiziana Lobosco (mezzo soprano) e Valeria Veltro (contralto) e le chitarre di Francesco Latorraca e di Gaetano Agoglia.

Il quartetto, che già fa parlare di sé in ambito nazionale ed internazionale per la propria bravura e simpatia, proporrà il programma “Salotto storico partenopeo”, che spazierà dai classici della canzone napoletana fino al repertorio italiano e spagnolo, oramai divenuto internazionale e promettendo una serata di relax e divertimento nella frescura del Parco.

Formato da maestri laureati a pieni voti al Conservatorio di musica “Gesualdo Da Venosa” di Potenza e vincitori di concorsi internazionali e rilevanti esibizioni in tutta la penisola, il Mefitis Quartet si è reso protagonista di diversi festival in Italia e all’estero riscuotendo ovunque unanimi consensi di pubblico e di critica.

Il programma

Venendo al programma della serata: lo spirito folcloristico che caratterizza i primi anni del Novecento del Mezzogiorno italiano apre una stagione di rivalutazione di temi e melodie popolari, intrecciando la vitalità di questi elementi sul telaio strutturale classico. Il risultato è quello di una ritrattistica del quotidiano, una contaminazione rientrante a tutti gli effetti nel retaggio della musica colta. Il primattore del “Salotto storico partenopeo” è dunque uno spirito dallo spettro etnico ampio, convogliato nel bacino del mare nostrum dalla Napoli spagnoleggiante affacciata oltre l’unificazione del 1861 e impregnata di profumi latini e strascichi borbonici.

Brani come “Dicitincello Vuie”, “Marechiare”, “Santa Lucia”, “Funiculì Funiculà” , “A vucchella”, “O’ surdato ‘nnamurato” tanto per citarne alcuni, si alterneranno alle spagnole “Habanera”, dalla “Carmen” di Bizet, e alla “Vida breve”, di De Falla, per poi concludere sulle solari note di “O sole mio”, per una serata dei ricordi nella quale anche il pubblico certamente parteciperà attivamente con il battito delle mani o addirittura cantando insieme ai protagonisti.

Serata che sarà poi conclusa con la tradizionale degustazione enogastronomica offerta della Pro Loco Alborensis di Alberese in collaborazione con i sommelier della Scuola europea sommelier. Lo spettacolo, che gode anche dell’ospitalità e del patrocinio del Parco della Maremma, si svolge sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, fondatore e patron del Festival.

Come per gli altri appuntamenti del Music & Wine, anche quello di Alberese sarà ad ingresso gratuito senza bisogno di prenotazione.

Ulteriori informazioni sul sito www.musicwinefestival.it o tramite Whatsapp al numero 333.9905662.