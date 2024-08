“CineHub”: torna la proiezione dei film all’aperto sulle Mura medicee

Grosseto. Torna il cinema all’aperto a Grosseto, con il meglio dei film ambientati o prodotti in Maremma: dal 12 al 18 agosto il cinema sotto le stelle a MolinoHub ad ingresso gratuito, con ospiti e proiezioni.

L’iniziativa, realizzata della Mediateca digitale della Maremma, è ideata dall’associazione Kansassiti Aps, in collaborazione con l’associazione Clan, con il patrocinio del Comune di Grosseto con il contributo del Mic e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Il titolo “CineHub” è un omaggio al CineClub grossetano, storico ritrovo che proprio Bianciardi istituì negli anni del lavoro culturale, “rivisitato” per rendere omaggio alla suggestiva location dove si svolgerà la manifestazione: MolinoHub, troniera del Molino a Vento delle Mura medicee.

La rassegna è dedicata al meglio del cinema maremmano alternando film locali e grandi classici. Tutte le pellicole saranno proiettate in versione restaurata (2k o 4k) e avranno in comune la Maremma, o per il fatto di essere state girate nel nostro territorio o perché realizzate da professionisti “nostrani” del settore audiovisivo.

«Per questa terza edizione, non mancheremo di omaggiare le grandi commedie, film intramontabili e attuali, che hanno contribuito a rendere prestigioso il cinema italiano, da “Non ci resta che piangere” di Roberto Benigni e Massimo Troisi, per i quarant’anni dall’uscita del film, alle “Meraviglie” di Alice Rohrwacher, che compie dieci anni; fino “La bella vita” di Paolo Virzì, che festeggia il suo trentesimo anniversario» commenta Alice Coiro, direttrice organizzativa della Mediateca digitale della Maremma.

Le porte di MolinoHub, in veste di arena cinematografica, si apriranno il 12 agosto proprio con l’omaggio a Roberto Benigni e Massimo Troisi, con la proiezione di “Non ci resta che piangere”. Indimenticabile film, che ha come protagonista la spiaggia di Cala di Forno, nel cuore del Parco naturale della Maremma. La sera sarà aperta da un divertente dialogo teatrale ispirato al film ed interpretato da Confine Zero.

A seguire, martedì 13 agosto spazio agli short movie con una selezione di film brevi girati nella provincia di Grosseto dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri. Ospite Eugenia Costantini, che presenterà in anteprima il suo film d’esordio “Niente”, presentato in concorso al Festival di Torino 2023 ed interamente girato a Grosseto.

Sempre in riferimento agli anniversari, la rassegna proseguirà nei giorni successivi, con la proiezione di “Le Meraviglie” di Alice Rohrwacher, in versione restaurata, in occasione del 10° anniversario dell’uscita del film. La serata sarà introdotta dalla visione di un breve estratto dal documentario “Paesaggi e storie di Maremma” di Piero Mechini, con Morbello Vergari.

«Non mancheranno – commenta Francesco Ciarapica, presidente dell’asscoaizione Kansassiti, direttore scientifico della Mediateca digitale della Maremma – le proiezioni di film interamente dedicati alla Maremma, con anteprime e ospiti, come il regista Paolo Benvenuti e lo storico e scrittore Giacomo Pacini”.

Per il tema Maremma verranno presentati tre film: giovedì 15 agosto “L’avamposto” di Antonio Morabito, che racconta l’affascinante storia di Christopher Clark, scozzese, ma maremmano d’adozione, che ha vissuto per più di due decenni in Amazzonia con l’obiettivo di far sì che tecnologia e natura potessero coesistere; saranno presenti il fratello del protagonista Paul Clark e la sua compagna, la grossetana Bianca Bencivegni; venerdì 16 agosto “Tiburzi” di Paolo Benvenuti, film capolavoro sul più famoso brigante della Maremma, per la prima volta proiettato a Grosseto, alla presenza del regista che converserà con Antonello Ricci e con lo scrittore maremmano Filippo Cerri, autore del libro “Di macchia e di morte”; sabato 17 agosto “Muro di gomma” di Marco Risi, film d’inchiesta che ha coinvolto il nostro territorio per la presenza del centro radar di Poggio Ballone (Tirli): torre che si occupa del monitoraggio aereo delle tratte del Mediterraneo, conduce la serata lo storico e scrittore Giacomo Pacini.

CineHub si concluderà domenica 18 agosto con la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna di “La bella vita”, a trent’anni dall’uscita nelle sale. Film d’esordio di Virzì con Sabrina Ferilli e Claudio Bigagli. A seguire, il Dj Set Working Class Party.

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.15 e saranno ad ingresso con tessera socio Clan o Kansassìti, con possibilità di sottoscriverla sul posto (fino ad esaurimento posti).

Per informazioni: info@meditecadigitalemaremma.com / cell. 328.4422108

Programma “CineHub” dal 12 al 18 agosto

Apertura delle porte a MolinoiHub alle 20.45 – inizio delle proiezioni alle 21.15

Lunedì 12 agosto: “Non ci resta che Piangere”; a quarant’anni esatti dall’uscita nelle sale verrà proiettata la versione restaurata del film cult (in molte scene ambientato nel Parco dell’Uccellina). Ad introduzione un dialogo teatrale incentrato sul film ed ideato ed interpretato da Confine Zero.

Martedì 13 agosto: “Corti a Kilometro Zero”, rassegna di cortometraggi, una selezione di film girati nella provincia di Grosseto dagli anni Settanta fino ad i giorni nostri. Ospite Eugenia Costantini, che presenterà in anteprima il suo film d’esordio “Niente”.

Mercoledì 14 agosto: “Le Meraviglie” di Alice Rohrwacher; in cessione del decimo compleanno questo delizioso e pluripremiato pluripremiato film girato nelle campagne tra Pitigliano, Sovana e Sorano sarà presentato al pubblico grossetano, introdotto e anticipato dalla visione.

Giovedì 15 agosto: “L’Avamposto” di Antonio Morabito. Lo scozzese – ma maremmano d’adozione – Christopher Clark ha vissuto per più di due decenni in Amazzonia con l’obiettivo di far sì che tecnologia e natura potessero coesistere. Il suo più grande desiderio è stato quello di attirare l’attenzione del governo brasiliano e dell’opinione pubblica mondiale sull’area più incontaminata della foresta. Saranno presenti il fratello del protagonista Paul Clark e la sua compagna, la grossetana Bianca Bencivegni.

Venerdì 16 agosto: “Tiburzi”; restaurato in 4K dalla Bloom Film ,il capolavoro sul brigante di Maremma di Paolo Benvenuti verrà, per la prima volta, proiettato a Grosseto a Grosseto. Il regista sarà presente in sala e converserà con Antonello Ricci e lo scrittore maremmano Filippo Cerri autore del libro “Di macchia e di morte”.

Sabato 17 agosto: “Muro di gomma” di Marco Risi, film sull’aereo scomparso il 27 Ggugno 1980 e successivamente ritrovato nelle acque di Ustica. Evento tragico che ha visto coinvolto il nostro territorio per la presenza del centro radar di Poggio Ballone (Tirli), torre che si occupa del monitoraggio aereo delle tratte del Mediterraneo. Conduce la serata lo storico e scrittore Giacomo Pacini.

Domenica 18 agosto: “La Bella Vita” di Paolo Virzì, Versione restaurata dalla Cineteca di Bologna a trent’anni dall’uscita nelle sale. Film d’esordio di Virzì con Sabrina Ferilli e Claudio Bigagli (girato interamente a Piombino, nel quartiere operaio di Cotone). Si concluderà la serata e la rassegna con il Dj Set Working Class Party.