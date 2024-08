L’Orchestra sinfonica Città di Grosseto in concerto nel Parco della Maremma

Grosseto. Appuntamento al tramonto, sabato 3 agosto alle 19, nell’oliveto di Collelungo, nel Parco della Maremma, con l’Orchestra sinfonica città di Grosseto. Uno spettacolo che fa parte del calendario di otto eventi “Parco aperto plus”, la rassegna curata da Ad Arte Spettacoli all’interno del più ampio cartellone di appuntamenti promossi e organizzati dal Parco naturale regionale della Maremma.

La formazione dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto, composta da 45 musicisti, arriva al Parco della Maremma dopo numerose esibizioni in tutta Europa, tra cui quella estiva nella Guards’ Chapel di Londra, proponendo, rispettivamente, la Sinfonia in fa maggiore n. 6 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, con la direzione di Mateusz Molęda, una sinfonia dedicata alla natura e al naturale svolgimento del ciclo del giorno.

Il maestro Mateusz Molęda

Direttore d’orchestra dall’età di 19 anni, Molęda ha sorpreso il pubblico e la critica con interpretazioni eccezionali di programmi concertistici di vario genere. Nell’ottobre 2023 ha vinto il 1° premio e il premio speciale dell’Orchestra al prestigioso concorso internazionale di direzione d’orchestra Sergei Kussewitzky. Gli impegni come direttore ospite hanno portato Mateusz in numerosi Paesi in tutto il mondo negli ultimi anni, tra cui Regno Unito, Germania, Danimarca, Italia, Polonia, Ungheria, Albania, Corea del Sud e Sud Africa.

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

Nasce nel 1994 grazie all’amministrazione comunale di Grosseto, in sinergia con le principali associazioni musicali cittadine del tempo, come “Carlo Cavalieri”, “Amici del quartetto” e “Gaetano Donizetti”. Si è esibita in molte località italiane riscuotendo sempre grandi consensi di pubblico e di critica, da Roma a Milano, da Firenze a Perugia, passando per Foggia, Livorno, Mantova e Pesaro, per citarne alcune. Ha collaborato con artisti di fama internazionale e dal febbraio 2000 accompagna in concerto pubblico la finale del premio pianistico internazionale “A. Scriabin”. Apprezzata anche all’estero, ha fatto la prima tournée in Romania per il Festival internazionale di Cracovia, esibendosi poi in Grecia, Germania, Francia, Austria e Svizzera. Nel 2012 ha contribuito anche alla costruzione dell’Orchestra filarmonica di Lucca, festeggiando nel 2014 il ventesimo anno di attività ricevendo anche molti premi, tra i quali la prestigiosa targa con l’Adesione della Presidenza della Repubblica italiana per meriti artistici. Il direttore artistico è Antonio Di Cristofano; è presieduta, oggi, dal giudice Giulio De Simone.

Gli spettacoli di “Parco aperto plus” hanno la certificazione di Legambiente “Ecoevents”, che attesta la compatibilità ambientale degli eventi. Per raggiungere il luogo della performance lo spettatore dovrà affrontare brevi tragitti, a piedi o con mezzi collettivi: si tratta di momenti di preparazione allo spettacolo.

Informazioni utili

Dal Centro visite di Alberese, in via del Bersagliere 7/9, partirà, alle 18, un autobus riservato, che lascerà gli spettatori nei pressi dell’oliveto. Da lì i partecipanti dovranno fare una passeggiata, di circa 2 chilometri, su strada asfaltata, accompagnati da una guida del Parco. Potranno assistere allo spettacolo seduti su cuscini disposti sul prato e, alla fine del concerto, intorno alle 21, la guida condurrà nuovamente gli spettatori a prendere l’autobus per il rientro. In occasione del concerto, la ciclabile per la strada degli Ulivi verrà chiusa alle 17; chi si trova a Collelungo potrà rientrare dalla strada della Pinastrellaia, percorrendo poi la pista ciclabile di Marina di Alberese.

Prossimi appuntamenti e biglietti

Sempre l’oliveto di Collelungo accoglierà martedì 13 agosto, alle 18.30, Dardust, al secolo Dario Faini, in “Piano solo”, mentre sabato 24 agosto, alle 18.30, tornerà l’Orchestra sinfonica città di Grosseto diretta da Franz Schottky.

Giovedì 29 agosto, a Marina di Alberese, sempre alle 18.30, è in programma “La bella estate” di Tosca: un concerto fatto da brani nuovi e componimenti già noti, in cui la cantante sarà accompagnata da Giovanna Famulari, Massimo de Lorenzi, Luca Scorziello, Fabia Salvucci e Arabella Rustico.

I biglietti per il concerto dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” hanno un costo di 15 euro (più diritti di prevendita), sono disponibili sul circuito Ticket One. Tutte le informazioni su: https://parco-maremma.it.