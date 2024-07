Musica e solidarietà: “Stand Up Opera” per aiutare La Farfalla

Grosseto. Giovedì primo luglio sarà inaugurata la seconda location del festival Cromatica, il Vivaio Principina, con un evento benefico in favore de La Farfalla.

La serata, patrocinata dal Comune, è dedicata alla memoria di Amanda, una giovane amica dell’associazione, scomparsa prematuramente.

In suo onore, l’associazione La Farfalla illustrerà il suo avoro a sostegno dei malati terminali, accompagnandoli dolcemente nel loro ultimo viaggio. Tuttavia, il ricordo sarà celebrato con un sorriso e tanta emozione attraverso un’esibizione unica: “Stand Up Opera”.

Due talentuosi artisti, Luca de Lorenzo e Fabrizio Romano, porteranno sul palco la data zero del loro spettacolo, che inizierà la sua tournée dal Teatro San Carlo di Napoli per poi toccare numerosi teatri in tutta Italia. Questo show rappresenta una novità assoluta nel panorama teatrale italiano, unendo per la prima volta il mondo dell’opera lirica e il genere della stand-up comedy.

L’evento si terrà al Vivaio Principina, circondati da un mare di fiori e sotto un cielo stellato, e sarà raccontato dalla fotografa d’arte Vanessa Ruscis.

I posti sono limitati, pertanto è gradita la prenotazione.

Prenotazioni: