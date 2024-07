“Tradizioni popolari in piazza”: una serata di spettacolo in memoria di Roberto Ferretti

Grosseto. Il Comune di Grosseto. supporta il progetto dell’associazione Maremma cultura popolare – Odv:”Tradizioni popolari in piazza”. L’evento dedicato alla memoria del noto antropologo grossetano Roberto Ferretti, sarà realizzato l’11 agosto in piazza Dante, a partire dalle 21.

“Siamo felici – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – di sostenere questa iniziativa, che mira a far conoscere e valorizzare le tradizioni popolari tipiche della Maremma. L’evento offrirà un’opportunità unica per esplorare il ricco patrimonio culturale della nostra regione attraverso il canto corale, i canti del maggio, la musica e il ballo popolare, l’ottava rima, e le rievocazioni storico-culturali. Lo spettacolo potrà vantare la partecipazione di artisti di grande prestigio, come la corale Puccini, che celebra i 110 anni dalla sua costituzione, Lisetta Luchini, Francesca Magdalena Giorgi, Silvana Pampanini, e i poeti Muro Chechi, Fernando Tozzi, Francesco Burroni e Irene Marconi. Inoltre, interverranno esperti della storia e della memoria della Maremma, come Umberto Carini e Corrado Barontini”.