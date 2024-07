“Maremma Perestrojka”: Cecilia Tosi presenta il suo libro

Marina di Grosseto (Grosseto). Martedì 30 luglio, alle 21.30, nella ‘Sala lounge’ del Porto della Maremma a Marina di Grosseto, l’associazione ‘Letteratura e dintorni’ ha organizzato la presentazione di “Maremma Perestrojka” (Round Robin Editrice), il nuovo libro della scrittrice e giornalista Cecilia Tosi.

Il libro

La storia prende le mosse nel 1989, l’anno che ha rappresentato una svolta per il mondo, ma che per Cecilia, 11 anni, è soprattutto una fase di grandi cambiamenti personali. Riflessi della politica nazionale e internazionale si irradiano sulla sua vita familiare: una madre forte ed empatica, ma ideologica; un padre “improvvisato” sul quale non nutre grandi illusioni; un fratello bistrattato a parole, ma in realtà molto amato. E poi c’è la vita che scorre fuori da casa, tutta da conoscere: la scuola media, i coetanei, la scoperta dei primi sentimenti da adulta, emozioni fresche e universali raccontate con tutta la schiettezza della provincia maremmana. “Maremma perestrojka” è il racconto ironico di quella parte di vita acerba e ricca di interrogativi esistenziali, che è il primo sbocciare dell’adolescenza, in un’epoca distratta dal benessere e dalla tv commerciale, dove un mondo finisce e la Storia irrompe improvvisamente a disegnare nuovi equilibri.

L’autrice

Cecilia Tosi (Grosseto, 1977) ha iniziato a fare la giornalista lavorando a Limes, la rivista di geopolitica, e poi a Left. Ha collaborato con varie testate, tra le quali Il Venerdì, Vanity Fair, Donna Moderna, Huffington Post, East. Dopo l’assalto al Bataclan di Parigi, ha scritto “Il terrorismo spiegato ai ragazzi” (Imprimatu, 2016). Attualmente lavora per Rainews24.

Dialogherà con l’autrice Fulvia Perillo, modererà l’incontro la giornalista Francesca Ciardiello. L’ingresso è libero.