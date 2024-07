“Cinemolino”: ecco la rassegna cinematografica sulle Mura medicee

Grosseto. Torna “CineMolino”, la rassegna organizzata da Kansassìti dedicata al cinema documentario, dal 29 al 31 luglio, alle 21.15 a MolinoHub, sulle Mura medicee di Grosseto.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Mediateca regionale, Fondazione Sistema Toscana, cinema La Compagnia e Festival dei Popoli, prestigioso festival fiorentino di cinema documentario, vetrina fondamentale per il film sociale e per la promozione dell’ uguaglianza e lo scambio tra le diverse culture.

Il programma

“CineMolino” aprirà la sua seconda edizione con “Traces of Landscape”, film in concorso al Festival dei Popoli 2020, una sperimentazione tra l’espressionismo astratto e la materia della rerra, incentrato sulla vita e l’arte del pittore ceco Jan Jedlicka, che ha trovato rifugio e proliferazione tra le campagne vicino Castiglione della Pescaia e tra le spiagge di Marina d’Alberese.

La Mediateca digitale della Maremma propone altri due titoli inediti e collegati al territorio.

“Sultana’s Dream”, in programma per il 30 luglio è un lungometraggio di animazione, ideato da Isabella Herguera e dal marito, il grossetano Gianmarco Serra. Presentato in competizione all’ultimo Festival di San Sebastian, “Sultana’s Dream” è un racconto femminista tratto dall’opera della scrittrice indiana Begum Rokeya Hossain. Saranno presenti, come ospiti, i due autori che racconteranno l’affascinante percorso creativo che ha portato al completamento del film e i segreti dietro la creazione delle animazioni. Helguera ha utilizzato tre tecniche del tutto artigianali: i disegni su acquarello sono costruiti attraverso ritagli e collage e composti da tratti di hennè.

Infine, mercoledì 31 luglio verrà proiettato “Piccolo Mondo”, esordio alla regia della fotografa di fama internazionale Cinzia Canneri, un film che ripercorre dieci anni di vicende legate ad una storia di provincia. Sullo sfondo la cittadina di mare di Follonica, dove, tra le vie e sotto i palazzoni per turisti, si muovono disparate vicende: quelle di due bambini Rom; di un partito politico di destra; una storia di prostituzione e un vecchio insegnante di scuola elementare che ogni giorno dell’anno esce a correre in spiaggia e fa il bagno in mare. Ospite la regista che presenterà il film.

Ingresso libero con tessera socio Caln e Kasassìti, con possibilità di sottoscrivere la tessera al costo di 5 euro la sera delle proiezioni.