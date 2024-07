“Rimbambimenti”: lo spettacolo di Andrea Cosentino in scena al San Rocco Festival

Table of Contents

Marina di Grosseto (Grosseto). Dopo il primo entusiasmante spettacolo di Alessandro Benvenuti, che ha visto la partecipazione di un grande pubblico e il primo sold out della rassegna, la quinta edizione del San Rocco Festival prosegue sabato 27 luglio alle 21.30 con un altro grande artista, Andrea Cosentino, conosciuto e apprezzato per il suo lavoro innovativo e provocatorio, che presenta sul palco del Forte San Rocco il suo ultimo lavoro: il concerto/spettacolo “Rimbambimenti”, da lui scritto, diretto e interpretato, con un sottotitolo enigmatico: “Un Ted Talk senescente in salsa punk”.

Lo spettacolo

Un Ted Talk è una sorta di conferenza scientifica il cui obiettivo è la condivisione di idee di valore, idee che vale la pena diffondere. A partire da questo concetto, Cosentino imbastisce una performance che parte come una conferenza sul tempo da parte di un presunto scienziato, il suo doppio marionettistico affetto da Alzheimer e un assistente musicista, scivolando ben presto verso una conferenza esplosa che, allineandosi alle concezioni di tempo e materia della fisica quantistica, smonta inevitabilmente ogni ordine e logica causale: un mix incosciente tra musica tecnologica, teatro di figura, divulgazione scientifica e parole in libertà. Tra spiegazioni rigorose e discorsi a vanvera, il conferenziere dimentica la sua parte, cerca di ricostruirla attraverso appunti e oggetti sulla scena dei quali fatica a ricordare l’utilità, fino a perdere ogni cognizione di sé e degli altri, in un processo inarrestabile verso la dissoluzione e l’entropia. I temi legati all’invecchiamento vengono trattati con un approccio irriverente, e i differenti generi teatrali evocati generano effetti prodigiosi che sanno catturare l’attenzione del pubblico.

“Rimbambimenti” è stato apprezzato a livello nazionale dalla critica e dal successo di pubblico per la sua originalità e profondità, per aver affrontato, in modo ironico e commovente, questioni fondamentali, universali e comuni quali il tempo e la memoria.

È il secondo incontro dedicato al teatro di questa edizione di San Rocco Festival che, sempre sotto la direzione artistica di Giorgio Zorcù, unisce proposte divertenti e popolari di grande qualità e profondità con l’invenzione di operazioni artistiche innovative e la commistione di diversi linguaggi.

Biglietti

“Rimbambimenti”

Intero 0,00 euro

Ridotto 8,00 euro (under 25, over 65, soci Pro Loco Marina e Fondazione Grosseto Cultura)

Programma e prevendita online

www.sanroccofestival.it (circuito CiaoTickets: 1.00 euro come diritto di prevendita)

Prevendite

Marina di Grosseto: Beautiful Ways Viaggi – Via IV novembre, 87

Grosseto: Tabaccheria Stolzi Moris – Via Roma 58

€ 0.50 diritto di prevendita

Per i portatori di disabilità: l’accompagnatore ha diritto all’ingresso gratuito

Info Festival: cell. 388.5850722

Foto di Laila Pozzo