“Music & Wine”: il duo pianistico Metro-Foti in concerto

Grosseto. Entra nel vivo il 34° festival internazionale “Music & Wine” con il concerto di sabato 27 luglio alle 21,15 a bordo piscina delle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto.

Protagonista della serata sarà un duo pianistico a quattro mani di successo come quello formato dai siciliani Roberto Metro ed Elvira Foti, con un programma estremamente divertente tutto formato da… bis. Un programma, insomma, basato su quei “fuori programma” che si usano offrire al pubblico alla fine di ogni concerto.

Il concerto

Il bis ha alcune caratteristiche fondamentali: nella maggior parte dei casi, si tratta di un brano molto conosciuto, di breve durata e soprattutto di carattere brillante, dato che i musicisti scelgono spesso il virtuosismo per congedarsi dal pubblico. Infatti, il programma proposto dal duo Metro-Foti attinge non solo dal repertorio pianistico, ma anche da quello orchestrale, vocale o violinistico, con celeberrime “perle musicali” trascritte per pianoforte a quattro mani dallo stesso Roberto Metro.

Immaginando un viaggio musicale intorno al mondo si parte da Vienna – capitale mondiale della musica – e, dopo varie tappe (in Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Ungheria e Italia), si ritorna nella stessa capitale austriaca per l’esecuzione dei due bis per antonomasia, cioè quelli che vengono eseguiti puntualmente ogni anno al termine del“Concerto di Capodanno: il valzer Sul bel Danubio blu e la Marcia di Radetzky. In sintesi, un programma piacevolissimo, comprendente opere molto famose, conosciute ed amate anche dai non addetti ai lavori.

I musicisti

Di notevole livello i due musicisti siciliani che saliranno sul palco delle Terme (e che fra l’altro non sono nuovi al pubblico grossetano): Roberto Metro è nato a Messina e si è diplomato nel Conservatorio della sua città con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, sotto la guida della professoressa Sonja Pahor. In seguito, si è perfezionato con Maria Tipo ed Eliodoro Sollima, con cui ha anche studiato composizione. In qualità di solista, ha collaborato con rinomate orchestre sotto la guida di illustri direttori di fama internazionale. Ha inciso diversi cd ed ha registrato per numerose emittenti radiofoniche e televisive di tutto il mondo.

Certamente non da meno anche il curriculum di Elvira Foti: nata a Milazzo, ha intrapreso fin da giovanissima lo studio del pianoforte, dimostrando un grande talento musicale, tanto da esibirsi in pubblico già all’età di sette anni. Ha proseguito gli studi musicali, conseguendo brillantemente il diploma di pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio “A. Corelli” di Messina, sotto la guida del maestro Roberto Bianco. Si è perfezionata all’Accademia musicale pescarese con il maestro Michele Marvulli ed ha frequentato un corso di analisi e di interpretazione musicale sui concerti per strumento solista e orchestra tenuto dal maestro Eliodoro Sollima.

Svolge da parecchi anni un’intensa attività concertistica, invitata da importanti associazioni musicali suonando anche negli Stati Uniti (dove, fra l’altro, si è esibita alla Carnegie Hall di New York).

Al termine del concerto poi, per unire lo spirito della musica a quello del buon palato, verrà offerta ai partecipanti una degustazione di grappe aromatiche di moscato di varie aziende, in una sorta di giro d’Italia, a cura della delegazione di Grosseto della sezione toscana di Anag -Associazione nazionale assaggiatori grappe.

Come per gli altri appuntamenti del festival “Music & Wine”, ideato e diretto dal maestro Giovanni Lanzini, anche quello di sabato sarà ad ingresso gratuito senza prenotazione.