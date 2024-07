Torna il Grey Cat Festival: il programma completo

Grosseto. Grey Cat Festival conferma, anche per questo 2024, il suo tradizionale calendario, tra la fine di luglio ed il 20 agosto.

Protagonisti grandi ospiti internazionali, come Omar Sosa, Trilok Gurtu, la giovane sassofonista russo/francese Olga Amelchenko, i giovani artisti coreani Youngwoo Lee e Doyeon Kim e soprattutto lo straordinario pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, in uno dei pochissimi concerti europei di quest’estate in esclusiva per Grey Cat.

Presenti come al solito i più grandi nomi del jazz italiano, tra cui Enrico Rava (nella foto, con il ritorno del festival nel suggestivo spazio del Teatro delle Rocce), e poi ancora Francesco Cafiso, Daniele Malvisi, Matteo Mancuso, Giovanni Falzone, Gavino Murgia, Francesca Tandoi, Alessandro Lanzoni, Francesco Bearzatti, Giovanni Falzone, Maria Pia de Vito, Fabio Zeppetella, con le loro formazioni musicali e tutti gli altri. In cartellone anche una serie di progetti originali, tra cui quello di Francesco Maccianti “songbook” con ben 3 vocalist, il nuovo progetto del direttore artistico del festival Stefano Cantini con il pianista Yakir Arbib, la prima data italiana del trio stellare di Maria Pia de Vito, Omar Sosa, Trilok Gurtu, la collaborazione con il Centro Toscana Produzione Musica per ospitare il nuovo progetto di Michelangelo Scandroglio con la coproduzione dello Jarasum Jazz Festival e dedicata alla Corea (con musicisti italiani e coreani). Tra gli sconfinamenti del festival in terreni attigui al jazz, il concerto del cantautore e scrittore Sergio Caputo e quello per i 50 anni di attività di Fabio Treves, il bluesman italiano più conosciuto.

Un programma ricco, come sempre, di concerti, natura, territorio, con tante musiciste e tanti musicisti, giovani talenti e protagonisti affermati, progetti conosciuti e nuove proposte, alcune specificamente pensate per Grey Cat. Quindi, Il territorio con i suoi magnifici luoghi sempre protagonista nel festival, che quest’anno arricchisce ancora la sua sfera di attenzione: per la prima volta il festival arriva al Faro di Capel Rosso all’Isola del Giglio e presso il Castello di Montemassi per due concerti al tramonto all’insegna della pura emozione.

Grey Cat Festival è organizzato e gestita da associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il Fai – Delegazione di Grosseto. Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Programma

Venerdì 26 luglio, ore 21:30

Chiostro di San Francesco, Suvereto

Matteo Addabbo Organ trio ft. Daniele Malvisi

Matteo Addabbo tastiere / Andrea Mucciarelli chitarra, Andrea Beninati batteria / Daniele Malvisi sax

Il Matteo Addabbo Organ Trio nasce dalla volontà di ricreare il sound delle formazioni jazzistiche tradizionali con l’organo Hammond, prendendo come riferimento le opere lasciate da organisti americani come Jimmy Smith, Jack McDuff e Larry Young: le composizioni del trio offrono un percorso musicale articolato, dove si percepiscono le numerose influenze musicali di Matteo Addabbo e dei suoi partners, che si rifanno sia a modelli artistici contemporanei, come quello del trio dell’organista statunitense Larry Goldings, ma anche al bagaglio culturale italiano regalato dalle musiche per film degli anni ’60, di compositori immortali come Piero Piccioni e Piero Umiliani. Un progetto nuovo, quindi, radicato nella tradizione jazzistica, ma aperto al futuro.

Ingresso 12 euro/ 10 euro ridotto + diritti di prevendita

Domenica 28 luglio

Faro di Capel Rosso, Isola del Giglio

Ritrovo ore 17.30, percorso guidato, concerto ore 18.45

Trio Mediterranea

Stefano Cocco Cantini sax, Giuditta Scorcelletti voce, Paolo Batistini chitarra

Un nuovo luogo per Grey Cat festival: una delle novità la novità di questo 2024 porta all’Isola del Giglio, nel suggestivo scenario di Punta Capelrosso, per l’occasione suggestivo palcoscenico per un concerto al tramonto con il Mediterraneo trio di Stefano “Cocco” Cantini. Il Trio Mediterranea nasce dall’incontro di tre anime provenienti da mondi musicali completamente diversi, ma unite da radici che solcano profondamente il loro percorso musicale e di vita. Dalla musica tradizionale nasce lo spunto per superare le barriere di genere cimentandosi nel recupero e nella trasformazione di brani popolari, ma non solo. Il concerto è un viaggio che dalle coste del Mediterraneo porta dove la musica ha navigato, contaminandosi, oltre oceano, con un richiamo profondo alle origini.

Ingresso 12 euro/ 10 euro ridotto + diritti di prevendita

Mercoledì 31 luglio, ore 20.30

Foyer Teatro Fonderia Leopolda, Follonica

Presentazione mostra fotografica “Grey Cat JazzLife”, a cura di Giuseppe Cardoni. La mostra sarà visitabile fino al 5 agosto

Chiostro Fonderia Leopolda, ore 21.30

Follonica Suona Il Jazz

Arianna Masini / Federico Rubert

Arianna Masini voce / Federico Rubert contrabbasso

“Giala” – Giulia D’amico

Orchestra della scuola di musica di follonica

Posto unico 7/5 euro + diritti di prevendita

Giovedì primoi agosto, ore 21.30

Chiostro Fonderia Leopolda, Follonica

Follonica suona il Jazz

Cartonirubbis

Gianni Rubolino sax / Gianmarco Carlini batteria / Luca Tonini contrabbasso / Fabrizio Biscontri chitarra

Butnot4trane

Aldo Milani sax tenore, soprano e flauto / Raffaele Pallozzi pianoforte / Franco Fabbrini contrabbasso / Dario Rossi batteria

All3gretto

Jacopo D’Ambra live electronics

Posto unico 7/5 euro + diritti di prevendita

Venerdì 2 agosto, ore 20.30

Foyer Teatro Fonderia Leopolda, Follonica

“Abdullah Ibrahim e il jazz sudafricano: tra inni, ritmi ipnotici e la forza del suono”

Lezione di jazz a cura di Maurizio Franco

Teatro Fonderia Leopolda, ore 21.30

Abdullah Ibrahim

Abdullah Ibrahim pianoforte

Abdullah Ibrahim non è solo una star del jazz mondiale, ma il simbolo della cultura sudafricana nel mondo: il suo disco d’esordio “Jazz Epistle Verse 1”, del 1960, è stato il primo Lp di jazz realizzato da un’artista di colore in quel Paese. Ha collaborato e suonato con i mostri sacri del Novecento, come Ornette Coleman, John Coltrane e Pharoah Sanders, ma la caratteristica predominante nella musica di Ibrahim è l’esibizione in solo: è in questo contesto che emerge compiutamente il suo stile distintivo dalla possente definizione ritmica, sontuosa e iterativa, e dai disegni melodici di palpitante dolcezza, nostalgici, intensamente evocativi, come nel suo ultimo lavoro “Solotude” (2020), che si aggiunge alla sua sterminata produzione composta da oltre 100 titoli: l’icona del jazz africano è ancora all’apice della sua creatività artistica.

Primo settore numerato: 28 euro intero – 26 euro ridotto (under 25 e soci Arci) + diritti di prevendita

Secondo settore numerato: 24 euro intero – 22 euro ridotto (under 25 e soci Arci) + diritti di prevendita

Chiostro Fonderia Leopolda ore 23.30

Plastique 01 & Pulsar Waves live electronics

Pulsar waves dj set

Ingresso libero

Sabato 3 agosto, ore 21.30

Teatro Fonderia Leopolda, Follonica

Matteo Mancuso trio

Matteo Mancuso chitarre / Riccardo Oliva basso e tastiere / Gianluca Pellerito batteria

Classe 1996, Matteo Mancuso si approccia al mondo della musica grazie alla guida del padre Vincenzo, dimostrandosi sin da piccolo un vero e proprio enfant prodige della chitarra. Pressoché ventenne, tiene masterclass in Russia, a Los Angeles e Bangkok. Nel frattempo, inizia le sue numerose collaborazioni con i più grandi musicisti come Stefano Bollani, Al Di Meola e Tommy Emmanuel. Nel 2023 esce il suo primo album solista intitolato “The Journey”, un’opera che delinea la sua autentica natura musicale poliedrica: incarna il percorso musicale di un giovane che assorbe, interpreta e elabora ciò che lo ha profondamente appassionato, un tributo alle sue radici, agli artisti e ai generi che hanno avuto un impatto enorme sulla sua musica. Matteo Mancuso è un vero e proprio talento generazionale.

Posto unico numerato: intero 24 euro – 22 euro ridotto (under 25 e soci Arci) + diritti di prevendita

Chiostro Fonderia Leopolda, ore 23.30

Lndfk live solo

Plms dj set

Ingresso libero

Domenica 4 agosto, ore 21.30

Teatro Fonderia Leopolda, Follonica

Korale

Michelangelo Scandroglio contrabbasso / Youngwoo Lee piano e tastiere / Francesca Remigi batteria / Doyeon Kim gayegeum

Coproduzione Grey Cat festival, Toscana Produzione Musica, Jarasum International Festival

Continua il percorso di Grey Cat festival alla produzione di episodi musicali originali dedicati all’incontro di giovani musicisti provenienti da diversi Paesi sulla base di una idea di Michelangelo Scandroglio. Dopo Londra, Stati Uniti, Barcellona è adesso la volta di Seoul, dinamica capitale dell’Oriente che partecipa al progetto con due interessanti talenti artistici. Come per le precedenti edizioni, la formula è quella della residenza, con i musicisti che potranno lavorare e progettare insieme. Le opere presentate rappresentano la spinta creativa e l’energia che caratterizzano l’identità della musica contemporanea italiana e coreana, che segue percorsi di rinnovamento e memoria. Importante la coproduzione da parte di Toscana Produzione Musica, che ha per finalità il sostegno alla creatività musicale, e la collaborazione del Jarasum International Festival.

Posto unico numerato: intero 15 euro – 13 euro ridotto (under 25 e soci Arci) + diritti di prevendita

Chiostro Fonderia Leopolda, ore 23.30

Ze in the clouds live solo

Teddy Fear dj set

Ingresso libero

Lunedì 5 agosto, ore 20.30

Foyer Teatro Fonderia Leopolda, Follonica

“Il jazz in Russia e nei Paesi dell’Est dagli anni Venti alla caduta del muro di Berlino”

Lezione di jazz a cura di Maurizio Franco

Teatro Fonderia Leopolda, ore 21.30

Lorenzo Simoni 4tet

Lorenzo Simoni sax / Guglielmo Santimone piano / Giulio Scianatico contrabbasso / Simone Brilli batteria

Olga Amelchenko quartet

Olga Amelchenko alto saxophone / composition Enzo Carniel piano / Étienne Renard contrabbasso / Jesus Vega batteria

Creata nel novembre 2015, Olga Amelchenko Quartet è una band internazionale che riunisce giovani musicisti attivi della scena jazz parigina. Attraversando barriere e frontiere, stabiliscono una vivida comunicazione attraverso la musica e lottano per una forma di espressione multiculturale. La band apre un campo di sperimentazione, attraverso il quale le composizioni della giovane sassofonista fondono le sue influenze del jazz moderno con il Folk e il Rock.

In apertura il quartetto di Lorenzo Simoni, che include alcuni dei migliori giovani musicisti in Italia: il repertorio proposto è caratterizzato da composizioni originali che mettono in risalto ed uniscono le esperienze di ciascun componente. Il progetto è prodotto dal progetto Nuova Generazione Jazz, progetto nato nel 2018 e promosso da I-Jazz con l’obiettivo di comunicare, condividere e promuovere la nuova scena jazz italiana a livello nazionale e internazionale.

Posto unico numerato: intero 15 euro – 13 euro ridotto (under 25 e soci Arci) + diritti di prevendita

Chiostro Fonderia Leopolda

Lazy Lazarus live

Waterloop dj set

Ingresso libero

Mercoledì 7 agosto, ore 21.30

Vetulonia, piazza Vatluna,

Treves Blues Band

Fabio Treves armonica, voce / Alex “kid” Garlazzo chitarra, voce / Massimo Serra batteria / Gabriele “Gab D” Dellepiane basso

La Treves Blues Band festeggia nel 2024 i suoi 50 anni di ininterrotta carriera. Fondata nel 1974 dall’armonicista milanese Fabio Treves, la Tbb ha superato in mezzo secolo di vita cambiamenti epocali di mode e costumi, sorretta da un instancabile desiderio di far conoscere la bellezza e l’unicità della musica Blues. Nell’arco della carriera la sua armonica ha collaborato con i grandi artisti italiani e con artisti di fama internazionale: unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa, con la Tbb ha fatto da supporter a grandi artisti, fra cui i Deep Purple nel loro tour italiano e Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Giovedì 8 agosto, ore 21,30

Castelnuovo Val di Cecina, giardini pubblici di viale Roma

Sergio Caputo

Sergio Caputo chitarra, voce / Fabiola Torresi basso, voce / Alessandro Marzi batteria, voce

Uno dei musicisti italiani più originali dei nostri tempi: ha sviluppato un inconfondibile stile musicale e letterario, abbinando la canzone italiana al jazz, con testi ispirati alla poesia moderna. La sua musica è un pop-jazz con un uso innovativo del linguaggio: i temi predominanti sono il quotidiano, l’amore, e le nevrosi metropolitane. Il suo esordio avviene nel 1983 con il suo primo album “Un sabato italiano”, che lo porta subito al successo ed è ancora oggi un classico della musica italiana. Da lì una carriera segnata da grandi successi, tre partecipazioni al Festival di Sanremo e collaborazioni internazionali con Dizzy Gillespie, Enrico Rava, Roberto Gatto, Danilo Rea e molti altri.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Venerdì 9 agosto, 21.30

Monterotondo Marittimo, Rocca degli Alberti

Gavino Murgia / Daniele Di Bonaventura

Gavino Murgia sax / Daniele di Bonaventura fisarmonica

Un concerto nato da due musicisti di fama internazionale con un repertorio basato sull’improvvisazione per uno spettacolo energico e coinvolgente che va oltre ogni stile musicale. Il duo Murgia – Di Bonaventura porta in scena un raffinato concerto dove i ritmi sudamericani e le profondità delle radici.

Gavino Murgia inizia a suonare a dodici anni il sax alto: la sua immersione nel jazz gli consente di accrescere la propria esperienza e di conoscere musicisti con i quali compie esperienze. La Sardegna, con le sue profonde radici musicali, è costantemente presente nel suo percorso sonoro e si fonde nel tempo con la musica afroamericana trovando un percorso inedito e originale. Polistrumentista creativo, al sax soprano e tenore affianca anche il sax baritono, flauti e duduk.

Daniele Di Bonaventura è considerato uno dei più originali e creativi bandoneonisti al mondo: ha coltivato sin dall’inizio della sua attività un forte interesse per la musica improvvisata pur avendo una formazione musicale di estrazione classica iniziata a soli 8 anni con lo studio del pianoforte, del violoncello, della composizione e della direzione d’orchestra. Le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al tango, dalla musica etnica alla world music, con incursioni nel mondo del teatro, del cinema e della danza.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Sabato 10 agosto, ore 21.30

Castiglione della Pescaia, piazza Solti

Francesca Tandoi / Eleonora Strino

Francesca Tandoi piano / Eleonora Strino chitarra

Due musiciste eccezionali, due leader, due stelle del jazz internazionale si incontrano e danno vita ad un duo esplosivo: Eleonora Strino e Francesca Tandoi. Un piano, una chitarra e due voci che comunicano con il linguaggio del jazz, dello swing, del bebop, attraverso un viaggio fra standard jazz della tradizione e brani originali. Il duo propone un repertorio molto vario e coinvolgente, di grande impatto, per un concerto dalle mille sfumature in cui coesistono virtuosismo e poesia.

Eleonora Strino inizia la sua carriera professionale come prima chitarra dell’orchestra del compositore italiano Roberto De Simone: successivamente, inizia una solida carriera anche compositrice e arrangiatrice.

Francesca Tandoi è riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale, ottima compositrice e straordinaria band leader. Le sue performance sono state definite più volte come “un’esplosione di swing” e il suo pianismo incredibilmente energetico ed elegante allo stesso tempo.

Ingresso 12 euro/ ridotto 10 euro + diritti di prevendita

Domenica 11 agosto, ore 21.30

Scarlino, Rocca pisana

Stefano Cantini trio feat. Yakir Arbib

Stefano “Cocco” Cantini sax / Andrea Beninati batteria / Ares Tavolazzi contrabbasso / Yakir Abib piano

Insieme ad Ares Tavolazzi ed Andrea Beninati, Stefano “Cocco Cantini” suonerà insieme al talento del pianoforte Yakir Arbib in un concerto straordinario. Stefano “Cocco” Cantini, sassofonista e compositore: la sua carriera inizia presto, nei primi anni ‘70, dove comincia a diffondersi la sua fama come “session man”. Dal 1999 è direttore artistico del Grey Cat Jazz Festival. Nella sua lunga carriera, Stefano Cantini ha collaborato con numerosi artisti di tutto il mondo, arrivando ad incidere 300 dischi. Yakir Arbib, virtuoso pianista, musicista contemporaneo (che unisce e mescola alla prediletta musica classica la sua profonda esperienza da jazzista) racconta al mondo arcobaleni sfiorando una tastiera con le proprie dita: i suoi concerti sono caratterizzati da un’improvvisazione creativa e continua. Nonostante la giovane età, ha già conseguito numerosi premi, affermandosi come uno dei talenti più limpidi della sua generazione.

Ingresso 18 euro / 16 euro ridotto + diritti di prevendita

Lunedì 12 agosto, ore 21.30

Gavorrano, Teatro delle Rocce

Alessandro Lanzoni Trio

con Enrico Rava / Francesco Cafiso

Alessandro Lanzoni pianoforte / Matteo Bortone contrabbasso / Enrico Morello batteria

con Enrico Rava tromba / Francesco Cafiso sax

Il Grey Cat Festival torna a Gavorrano con un grande evento, dove il presente e il futuro del jazz italiano convergono in un concerto straordinario: Alessandro Lanzoni Trio con Francesco Cafiso con un ospite d’eccezione, Enrico Rava. Alessandro Lanzoni e Francesco Cafiso sono oggi tra i musicisti italiani di punta ed entrambi godono di un grande credito a livello internazionale. Hanno in comune l’essere stati due enfant prodige, saliti in verde età sulla scena del jazz, e poi diventati artisti maturi e di indiscutibile spessore: le promesse, nel loro caso, sono state mantenute.

Enrico Rava non ha bisogno di presentazioni: grazie alla sua poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorità lirica e struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d’ispirazione, è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale.

Platea numerata 24 euro/ ridotto 22 euro + diritti di prevendita

Gradinata non numerata 22 euro/ ridotto 20 euro + diritti di prevendita

Martedì 13 agosto

Scansano, Cantina Vignaioli del Morellino

Visita ed apericena ore 20, concerto ore 21.30

Francesco Bearzatti Paz.

Francesco Bearzatti sax, electronics / Danilo Gallo basso, electronics / Stefano Tamborrino batteria,

Francesco Bearzatti presenta il nuovo disco “Post Atomic Zep”, un omaggio del tutto originale all’iconica rock band dei Led Zeppelin: Bearzatti offre una versione fresca ed elettrizzante di alcuni dei più grandi successi dello storico gruppo britannico. Undici tracce che riflettono lo stile caratteristico del sassofono di Bearzatti – capace di fondere melodie intricate a improvvisazioni audaci e rocambolesche – e risuonano di influenze che vanno dal free jazz al rock: “Post Atomic Zep” promette di essere un must per gli appassionati di musica avventurosa e di artisti come John Zorn e The Bad Plus. Ai grandi classici dei Led Zeppelin quali “Stairway to Heaven” e “Going to California”, sono affiancate anche alcune composizioni originali frutto della visione creativa unica di Bearzatti e dei suoi collaboratori. Con il suo approccio innovativo alla piegatura del genere e all’esplorazione musicale, questo album farà sicuramente scalpore sia nel mondo del jazz che in quello del rock.

Ingresso solo concerto 12 euro / 10 euro ridotto + diritti di prevendita

Mercoledì 14 agosto

Canonica di San Niccolò, Montieri

Ritrovo ore 16.30, trekking e visita guidata, degustazione, concerto ore 18.30

Giovanni Falzone Chamber Group

Giovanni Falzone tromba, Nadio Marenco fisarmonica, Andrea Andreoli trombone

Alla base di questo progetto c’è il desiderio di comporre musica originale per un organico che crea, di per sé, un impasto timbrico e sonoro molto fresco e interessante. Le composizioni sono tutte pensate con una spiccata componente di ricerca espressiva con al centro il suono acustico e sono fortemente caratterizzate da componenti ritmiche e melodiche attraverso le quali il Trio sviluppa l’intero quadro sonoro creativo. In concerto anche alcuni brani dal progetto “Around Pergolesi”, personale rilettura dello Stabat Mater, il capolavoro vocale sacro scritto nel 1736 da Giovanni Battista Pergolesi.

Giovanni Falzone, geniale trombettista e compositore, è uno dei protagonisti del jazz italiano ed europeo, vanta una lunga esperienza anche nel mondo della musica classica. Durante la sua lunga carriera, ha avuto occasione di suonare insieme a direttori e solisti di fama internazionale come Giuseppe Sinopoli, Claudio Abbado, Carlo Maria Giulini. Ha vinto il Top Jazz 2011 nella categoria ottoni e con il progetto “Around Ornette” quale miglior disco dell’anno.

Ingresso 12 euro/ 10 euro ridotto + diritti di prevendita

Venerdì 16 agosto, ore 21.30

Massa Marittima, Giardino Norma Parenti

Fabio Zeppetella / Umberto Fiorentino

Fabio Zeppetella chitarra / Umberto Fiorentino chitarra

Presentano il disco “Wordless Song”. Melodia, lirismo e una spiccata ricerca armonica che apre la strada all’elettronica e al jazz contemporaneo: Si presenta così “Wordless Song”, secondo disco che porta la firma dei due maestri chitarristi Fabio Zeppetella e Umberto Fiorentino pubblicato il 24 dicembre 2019. La caratteristica principale del disco è senza dubbio la ricerca melodica che si sviluppa attraverso il dialogo tra le due chitarre, vere protagoniste di ogni brano. Un jazz mediterraneo, dunque, elegante e raffinato, al quale si aggiungono momenti di completo abbandono all’improvvisazione, momenti in cui l’elettronica apre la strada alla sperimentazione, momenti in cui la chitarra baritona arricchisce la composizione e la ricerca armonica. Tutto questo senza tralasciare lo spiccato interplay fra Fabio Zeppetella e Umberto Fiorentino, che uniscono la tradizione e la sperimentazione mantenendo quel gusto melodico che da sempre li ha contraddistinti, mantenendo un occhio sempre aperto al jazz contemporaneo e alle nuove tendenze.

Ingresso 12 euro / 10 euro ridotto + diritti di prevendita

Sabato 17 agosto, ore 21.30

Marina di Grosseto, Forte San Rocco

Francesco Maccianti – Songbook

Claudia Tellini voce / Sara Battaglini voce / Jole Canelli voce

Francesco Maccianti piano / Stefano “Cocco” Cantini sassofoni / Francesco Ponticelli contrabbasso

Bernardo Guerra batteria / Leonardo Marcucci chitarra

Il pianista e compositore Francesco Maccianti presenta il nuovo progetto “Songbook” con un ensemble di musicisti straordinario in cui presenta la sua musica in una chiave completamente nuova.

Dopo un lungo lavoro creativo, Maccianti ha deciso di comporre dei testi su alcuni suoni brani originali e condividere la creazione di essi con quattro voci femminili dalla spiccata creatività e dallo stile deciso, tra cui Barbara Casini, cantante, chitarrista e cantautrice, da più di trent’anni dedita allo studio e alla diffusione della musica popolare brasiliana; in Claudia Tellini, interprete di molti diversi stili musicali; in Sara Battaglini, cantante, studiosa e appassionata di musica contemporanea, e in Jole Canelli, giovane, ma già esperta vocalist dal timbro vocale molto personale e coinvolgente.

Un’operazione originale, che porta con sé la firma di grandi musicisti della scena jazz e cantautoriale italiana: grazie al contribuito dei sassofoni di Stefano “Cocco” Cantini, Francesco Ponticelli al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Leonardo Marcucci alle chitarre i brani di Francesco Maccianti hanno preso vita.

Ingresso 15 euro / 13 euro ridotto + diritti di prevendita

Domenica 18 agosto, ore 21.30

Scarlino, Rocca pisana

Maria Pia De Vito / Omar Sosa / Trilok Gurtu

Maria Pia De Vito voce / Omar Sosa piano, tastiere / Trilok Gurtu percussioni

Un progetto transculturale tra India, Cuba e Mediterraneo di tre grandi improvvisatori, che si dipana sul filo rosso che collegava le civiltà delle origini del mondo: il culto della Dea Madre. Che il suo nome fosse Mata Devi, Parvati, Lakshmi, o Oshun o Yemaya, Ashtar, Thiamat, Atena, Diana o Artemide, Pothnia theron, Demetra, il principio femminino era sacro, la natura venerata, la donna sacra in quanto generatrice di vita, capace di nutrirla e sostenerla col proprio corpo. Espressione non di un principio di matriarcato, ma di civiltà in cui prevale la sacralità della concordia e dell’equilibrio tra femminile e maschile, e il rispetto della pace e della vita.

Ingresso 24 euro / 22 euro ridotto + diritti di prevendita

Lunedì 19 agosto, ore 18,30

Castello di Montemassi

Percorso guidata dal borgo al castello, ore 18, concerto ore 18.30

Grossi / Petreni / Evangelista trio

Francesco Petreni batteria / Mauro Grossi tastiere / Gabriele Evangelista contrabbasso

Il concerto si articola principalmente su brani e arrangiamenti originali del trio con varie influenze, dalla musica etnica al jazz contemporaneo, con composizioni che si alternano e si fondono con spazi improvvisativi estemporanee: un trio formato da musicisti di eccellenza.

Posto unico 12 euro/10 euro ridotto + diritti di prevendita

Martedì 20 agosto

Borgo in Musica

Centro di Scarlino, ore 20.30

Giuditta Scorcelletti chitarra e voce / Maurizio Geri chitarra

Serena Berneschi voce / Gianluca Grisafi chitarra / Giulio Mari tromba

Giovanni Benvenuti sax / Francesco Zampini chitarra

Un tardo pomeriggio ricco di musica a spasso per il centro storico di Scarlino. Piccole piazze, scorci di città, vicoli animati da canto, strumenti, performance ed offerte gastronomiche con la collaborazione di Pro Scarlino.

Chiesa di San Donato, ore 19.45

Jacopo Pisapia vibrafono

Ingresso libero

Informazioni e biglietti: www.eventimusicpool.it – tel. 055.240397 – e-mail info@eventimusicpool.it

Foto di Luca Vantusso