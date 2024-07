Dilettando con Avis: una piccola ballerina vince la puntata di Principina a Mare

Principina a Mare (Grosseto). Una piccola ballerina domina la seconda puntata di Dilettando con Avis e ottiene il premio “Alessandra Paciarotti”.

Il popolare show condotto da Carlo Sestini, che ha fatto tappa al campeggio Principina a Principina a Mare, sarà in onda martedì 23 luglio alle 21.30 su Toscana TV, sul canale 11, e in replica mercoledì 24 luglio alle 23.45, mentre su Siena Tv (canale 91) sarà trasmessa sabato 27 luglio alle 21 e domenica 28 luglio alle 14.30.

Le premiazioni

A vincere è stata Vittoria Abbruzzese di 11 anni, che si è esibita proponendo un samba latino che ha estasiato la giuria e le ha permesso di vincere il premio intitolato alla compianta imprenditrice marinese, Alessandra Paciarotti.

Precisa, determinata e perfetta, la piccola Vittoria, che ha già ottenuto nel ballo successi a livello nazionale ed europeo, si è imposta davanti alla voce tenorile del diciottenne Federico Cignelli, di Porto Santo Stefano, che ha regalato un’esibizione inusuale, cantando “L’emozione non ha voce”.

Al terzo posto il gruppo dei Beta Jungle con una performance di calisthenics, ispirata al Libro della Giungla. I

l premio simpatia è stato invece appannaggio di Wild Andre, al secolo Andrea Menoni, che ha stupito tutti imitando a tempo di musica le movenze e la mimica di animali, dal gorilla al pavone, dalla scimmia alla pantera e perfino al bufalo.

Ad aprire l’evento, che ha visto la presenza sul palco, oltre a Carlo Sestini, al fido Paco Perillo e le due vallette Cristina Cherubini e Sara Buccolieri, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha prima ringraziato Sistema per la perfetta gestione del “Principina”, vero fiore all’occhiello della ricettività turistica del territorio, e poi ha salutato il pubblico presente e quello televisivo, esaltando le qualità di una trasmissione che dura ormai da ventuno anni e che, “oltre a divertire, permette di riflettere sulla solidarietà e la donazione del sangue e del plasma”.

“E’ stata una serata entusiasmante – ha commentato in conclusione il presidente di Sistema, Mauro Squarcia – che ha permesso di apprezzare esibizioni di altissimo livello, nonostante si tratti di dilettanti che sovente, come in questo caso, darebbero filo da torcere anche ai professionisti”.

Anche Laila Sabadini, direttrice della struttura, ha ribadito come “Dilettando sia diventato un appuntamento fisso per i clienti di grande divertimento e per questo molto atteso”.

Le altre esibizioni in gara, ripescabili grazie alla possibilità che offre loro Il Giunco con il contest attivo dal 21 al 28 agosto, hanno visto sul palco del campeggio le cantanti spezzine Noemi Cenderello e Emma Di Martino, la poetessa e scrittrice Anna Patrizia Lari, i cantanti grossetani Antonella Bonvicini e Gianfrancesco Biondini Campolo e la coppia di ballo da sala di Poggibonsi, Alberto e Deborah.

Appuntamenti dunque in tv su Toscana Tv, martedì 23 luglio alle 21.30 e mercoledì 24 luglio alle 23.45 e su Siena Tv sabato 27 luglio alle 21 e domenica 28 luglio alle 14.30.