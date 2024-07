“Primavera”: il pittore grossetano Federico Giannini dona il suo quadro all’ospedale Misericordia

Grosseto. Il pittore Federico Giannini ha donato un’opera all’ospedale Misericordia di Grosseto. Il quadro, intitolato «Primavera», è stato collocato in una parete in prossimità dell’ingresso della Direzione sanitaria di presidio.

Il quadro

La tela, delle dimensioni di 150×100 centimetri, fa parte del repertorio di «action painting», una delle specialità del pittore grossetano. Come lo descrive la critica d’arte, Maria Grazia Londino «L’energia cromatica traduce perfettamente lo spostamento vitale dei flussi emotivi dell’artista, mentre l’utilizzo dello spatolato denota sapienza nella stesura tridimensionale del colore, che nulla lascia al caso. Per queste caratteristiche, i quadri di Giannini hanno fatto e fanno il giro del mondo, in grandi musei, prestigiose esposizioni e collezioni private».

«Rendere più accogliente il nostro ospedale è possibile anche grazie alle opere offerte di artisti generosi come Federico Giannini – dichiara il direttore di presidio Michele Dentamaro -, procediamo così nell’ottica di aumentare gli spazi e gli eventi culturali nell’ambito del nostro ospedale».