“Chi è Paula”: Agata Florio presenta il suo libro

Grosseto. Come e quando inizia veramente una storia? C’è un punto preciso nello spazio e nel tempo che può essere considerato l’indubitabile inizio?

Questi sono i quesiti citati, nelle prime due righe, nella prefazione di Enrico Bistazzoni, curatore dell’editing del romanzo “Chi è Paula” dell’autrice Agata Florio, che martedì 23 luglio alle 21, sarà ospite alla Pro Loco di Grosseto, in piazza del Popolo n. 3.

A dialogare con l’autrice sarà il giornalista e direttore di PuntoZip, Luca Ceccarelli.

Le letture di brevi estratti saranno a cura di Chiara Faenzi, allieva del laboratorio teatrale “Fuori le Quinte” di Katia Fini. Bene si presta la Troniera di Grosseto, che già di per sè e una perfetta location, ideale, per inscenare e ricreare le atmosfere orientali, dove sulle sue note, Isa Samar, insegnante di danza del ventre all’“Asd Sinfonika Oriental Dance” di Grosseto, è pronta ad incantare e affascinare il pubblico presente: con la sua performance spettacolare, danzerà tra simboli e simbolismi, citati nella prima parte del romanzo.

La cantante e performer Rosalba Sonori interpreterà alcuni tra i brani scelti appositamente per questo evento, a tema con gli argomenti trattati nel romanzo. Il primo sarà l’emozionante brano di Anggun “A rose in the wind”, cui seguiranno “Mariposa” di Fiorella Mannoia e a conclusione “Emozioni” di Lucio Battisti.

L’esposizione degli acquerelli di Amalia Russo, erbe, fiori e piante officinali costituirà un percorso sensoriale e olistico di memorie evocative, descritte all’interno di un brano significativo, colmo di tenerezza.

Luca Ceccarelli, giornalista e direttore di PuntoZip, inviterà poi i presenti a lasciare l’Oriente e i suoi protagonisti, per meglio addentrarsi nella seconda parte del romanzo. Lì sarà protagonista la Sicilia, i suoi profumi, i suoi colori, il suo mare, orgoglio e passione, fonte necessaria e risorsa di lavoro, di vita, umile, ma dignitosa, in modo particolare per una famiglia di pescatori, due fratelli protagonisti di un inaspettato evento che cambierà le sorti di ognuno.

Questa è una storia d’amore, di potere, di vendetta e anche di riconciliazioni, dove solo l’amore, quello vero , quello gratuito, è in grado di fare accadere i piccoli, ma grandi, miracoli terreni.

Di tutto questo e di tanto altro ancora si parlerà martedì 23 luglio alle 21, alla Pro Loco di Grosseto in piazza del Popolo n. 3.

L’evento è gratuito e non è richiesta la prenotazione.