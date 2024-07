L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto nel chiostro della chiesa

Grosseto. L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna in concerto sabato 20 luglio alle 21.15 nel chiostro della chiesa di Santa Madre Teresa di Calcutta, in viale Stati Uniti d’America, con un programma dedicato ai grandi compositori viennesi.

Il programma

Verranno eseguiti il Concerto n. 3 in Do minore per pianoforte e orchestra op. 37 di Ludwig Van Beethoven e la Sinfonia n. 99 in Mi bemolle maggiore Hob. I:99 di Franz Joseph Haydn. L’orchestra, che si esibirà con Luigi Tanganelli al pianoforte, sarà diretta da Filipe Cunha.

Biglietti

I biglietti sono in prevendita su VivaTicket (al link https://www.vivaticket.com/it/Ticket/la-musica-dei-grandi-viennesi/240611) e saranno in vendita anche prima del concerto. Per informazioni e prenotazioni resta comunque attiva l’infoline dell’orchestra al numero 333.5372994.

Filipe Cunha ha studiato clarinetto e flauto al Conservatório de Música Calouste Gulbenkian di Braga e il corso di direzione d’orchestra superiore all’Accademia europea di Direzione d’orchestra, sotto la guida di Jean-Sébastien Béreau. Ha diretto numerose orchestre in tutto il mondo e vari gruppi musicali in Portogallo e all’estero ed è spesso invitato a progetti internazionali, giurie di concorsi e masterclass.

Attualmente dirige a Braga l’Orchestra Filarmonica, la Filarmonica giovanile-Orchestra di fiati giovanile e il Gruppo “Opera per Tutti”. Nel 2020 è stato in finale del “World Music Competition” a Vienna come direttore d’orchestra e nello stesso anno è stato uno dei 16 direttori scelti in tutto il mondo dall’Orchestra coreana K-Classics come direttore onorario. Nel 2024 è stato invitato in Brasile, Argentina, Stati Uniti, Cuba, Italia e Spagna, e per masterclass in Spagna, Stati Uniti e Cuba.

Luigi Tanganelli si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti sotto la guida del maestro Pastorino, ha frequentato a Salisburgo la “Internazionale Sommerakademie Mozarteum” e nel 1992 si è diplomato con il maestro Perticaroli all’Accademia Santa Cecilia con il massimo dei voti e una borsa di studio della Siae di Roma. È stato premiato in numerosi concorsi pianistici nazionali e al concorso internazionale “Schumann” come migliore interprete di Schumann. Ha tenuto concerti per importanti società e associazioni concertistiche in numerose città italiane con successo di pubblico e di critica, e ha eseguito concerti per pianoforte con prestigiose orchestre come la Haydn Philarmonia Orchestra, l’Orchestra del Conservatorio Santa Cecilia a Roma, l’Orchestra da camera Fiorentina, l’Orchestra di Stato della Bulgaria e l’Orchestra di Roma Sinfonietta.

Ha suonato in tournée negli Stati Uniti, in Francia a Parigi, in Cecoslovacchia, in Slovenia e in Giappone. A Houston, su invito del Ministero degli Esteri per il Consolato italiano, ha tenuto un recital pianistico e una masterclass. All’attività concertistica affianca quella didattica (attualmente insegna al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia) ed è membro di giuria in concorsi internazionali pianistici.