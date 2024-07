Festival “Music & Wine”: il Trio In3cci in concerto

Grosseto. Il quarto appuntamento con i concerti del 34° festival “Music & Wine” si sposta ora ad Istia d’Ombrone, dove domenica 21 luglio, alle 21.15, sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Sebastiano, tutta la magia della musica legata alle immagini, dall’opera al cinema, coinvolgerà gli ascoltatori in un viaggio musicale che si snoda dalle arie operistiche più famose alle più belle colonne sonore nate da grandi compositori in connubio con grandi registi.

Protagonista della serata sarà il Trio In3cci, formato da Antonio Carretta alla tromba e flicorno, Nazario La Piscopia al pianoforte e Vincenzo Raddato alle percussioni, che proporrà un ricco programma musicale che spazia dall’opera italiana alla “Carmen” di Bizet fino ad Astor Piazzolla, Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Nino Rota ed Ennio Morricone. Un concerto da gustarsi insomma, come afferma il direttore artistico del festival Giovanni Lanzini, fino all’ultima nota.

I musicisti

Il Trio In3cci è formato da tre stimati professionisti pugliesi che vantano individualmente curriculum di tutto rispetto. Il trombettista Antonio Carretta si è perfezionato successivamente anche in tromba barocca e cornetto rinascimentale e in veste di solista ha tenuto concerti in Spagna, Lituania, Grecia, Gran Bretagna, Svizzera e in Sala Nervi della Città del Vaticano, alla presenza di Papa Giovanni Paolo II. Collaborando con le orchestre italiane più prestigiose, ha registrato per Bmg, Sony, Dynamic, Da Vinci Classics, Bongiovanni, Emi, Rai Trade, Mediasat. È docente di tromba al Conservatorio di musica “U. Giordano” di Foggia.

Il percussionista Vincenzo Raddato ha conseguito successivamente anche master in discipline musicali e musica da camera. La sua attività musicale spazia dal genere classico a quello jazzistico, dalla musica afro-cubana alla musica contemporanea. Ha inciso diversi cd in qualità di solista e percussionista. È docente di Percussioni alla scuola secondaria ad indirizzo musicale “Tenente A. Paolillo” di Cerignola (Foggia).

Il pianista Nazario La Piscopia è diplomato anche in Composizione e Direzione d’orchestra ed ha conseguito, con il massimo dei voti, la laurea in Discipline musicali come “Maestro collaboratore e pianista accompagnatore”. Collabora con teatri, festival, enti ed associazioni musicali in qualità di pianista, di maestro collaboratore e nella realizzazione delle principali opere liriche, anche come pianista dell’Italian Gospel. È docente di pianoforte alla scuola media statale ad indirizzo musicale di Serracapriola (Foggia).

Il concerto è organizzato dall’associazione Amici del Quartetto e dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con la Pro Loco di Istia d’Ombrone, in occasione di “Paese DiVino 2024” e l’ingresso è gratuito senza prenotazione.