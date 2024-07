Polo Le Clarisse: la visita è anche virtuale grazie al visore 3D

Grosseto. La visita al Polo culturale Le Clarisse, gestito da Fondazione Grosseto Cultura, diventa anche virtuale.

Con il progetto Tech&Art, curato dalla società di progettazione Wav-e, dal valore di circa 500mila euro finanziati da Pnrr, la struttura museale di via Vinzaglio è entrata nel futuro. L’investimento ha permesso di migliorare l’accessibilità e la fruizione attraverso l’acquisto, l’installazione e la relativa formazione per l’utilizzo, di tecnologie di ultima generazione, volte a migliorare ed ampliare l’esperienza del pubblico.

Il visore

Oltre ad un nuovo sito e agli schermi interattivi, nelle sale del Polo c’è una postazione con un visore di realtà aumentata per un’esperienza immersiva nel patrimonio delle opere presenti nel museo. E da adesso sarà possibile, ogni giovedì e venerdì, provare quel visore con una guida esperta di PromoCultura: un viaggio all’interno de Le Clarisse con la possibilità di interagire e scegliere il proprio percorso.

«Grazie al Meta Quest 3, visore per la realtà virtuale (VR) prodotto da Meta Platforms – spiega il direttore del Polo Le Clarisse, Mauro Papa –, i visitatori potranno tuffarsi nei dipinti più importanti custoditi in Clarisse, accompagnati da musiche suggestive e dalla possibilità di interagire con un ambiente immersivo e in 3D. Meta Quest 3, frutto del progetto Tech&Art, incorpora funzionalità avanzate per garantire il comfort del visore e dei controller, massimizzando l’esperienza virtuale in perfetta sicurezza. Ovviamente, l’uso del visore sarà facilitato dall’assistenza degli operatori museali di PromoCultura».

Le visite sono previste tutti i giovedì e i venerdì dalle 18 alle 19, con un biglietto di 5 euro che permette l’accesso al Museo Luzzetti e alle mostre in corso in Clarisse.