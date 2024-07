Al via il “Maremma Archeofilm”: prima serata al Giardino dell’Archeologia

Grosseto. Al via giovedì 18 luglio il “Maremma Archeofilm” 2024, il grande festival di archeologia, arte e ambiente organizzato da Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti editore) e associazione M.Arte.

Il programma

La prima serata (tutte le serate sono ad ingresso libero gratuito) ospitata al Giardino dell’Archeologia di Grosseto si aprirà con “Li chiamiamo Vichinghi / On les appelle Vikings” (Nazione Francia – Regia Laureline Amanieux – Durata 52 minuti – Produzione Rétroviseur Productions, 13Prods, Histoire TV – Consulenza scientifica Pierre-Brice Stahl. Lingua italiano), nel quale Benjamin Brillaud ci invita a esplorare la loro storia concentrandosi sulle scoperte più recenti, andando contro a idee preconcette. Dalla Danimarca all’Islanda passando per la Francia, incontra storici, biologi e archeologi, penetra biblioteche e musei e attraversa paesaggi spettacolari in cui ancora troviamo le tracce del loro passaggio. Alla proiezione seguirà un incontro con Lorenzo Marasco, direttore dei Musei di Scarlino.

La seconda proiezione in programma sarà “Aniene, fiume ricco di storia” (Nazione Italia – Regia Domenico Parisse – Durata 25 minuti – Consulenza scientifica Danilo Ceiranei. Lingua italiano): dalle sorgenti dell’Aniene, sui monti Sibillini, fino a Roma, un viaggio nelle bellezze naturalistiche e le opere di ingegneria romana giunte fino a noi; storia, archeologia e natura ci trasportano in luoghi ricchi di fascino.

Il pubblico, in qualità di giuria popolare, potrà esprimere il proprio giudizio sui film in concorso contribuendo all’attribuzione del Premio “Maremma Archeofilm” alla pellicola più gradita. Ogni sera brindisi con i vini offerti da La Selva.

Informazioni: tel. 0564.488752 (Museo archeologico di Grosseto). In caso di maltempo il festival si svolgerà al Museo di storia naturale (in strada Corsini 5, a Grosseto).

Programma completo: https://www.firenzearcheofilm.it/grosseto/

L’evento è organizzato da: Comune di Grosseto, Regione Toscana, associazione M.arte, Museo archeologico e d’arte della Maremma, Archeologia Viva – Giunti Editore, Firenze Archeofilm.

Con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Visit Tuscany, Cesvot, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. In collaborazione con: Fondazione Grosseto Cultura.

Selezione filmati e archivio cinematografico: Firenze Archeofilm.