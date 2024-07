“Chiacchiere alla meria, la cultura a piccoli sorsi”: tre appuntamenti tra dibattiti e divertimento

Scansano (Grosseto). “Chiacchiere alla mèria”, cioè al fresco, sulle colline dell’estatatura, ovvero “la cultura a piccoli sorsi”: tre date, tre luoghi e tre argomenti per incontrarsi, confrontarsi e perché no, divertirsi.

Si svolgerà a Scansano la seconda edizione del festival culturale ideato da Alberto Voltolini, filosofo della mente e del linguaggio, professore all’Università di Torino, e Rossella Bartolini, laureata in giurisprudenza e insegnante della scuola primaria. La realizzazione è stata possibile grazie al supporto logistico, economico ed organizzativo dell’amministrazione comunale di Scansano, che ha trovato nelle due realtà economiche principali dei collaboratori esperti e felici di valorizzare al meglio il territorio e i loro prodotti, la cooperativa agricola di Pomonte e la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, che ospiterà il primo dei 3 eventi. Altri attori che contribuiranno nella realizzazione del festival sono il consorzio di tutela del Morellino di Scansano, la Uici di Grosseto e altre realtà territoriali.

Il programma

Il primo appuntamento è per il 19 luglio, alle 18, nei locali della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano. Tema: “Le tradizioni popolari, la fiaba e la parola poetica” per ragionare di forme, registri e storie della cultura popolare. Ad animare l’incontro – ad ingresso libero – saranno l’esperto di letteratura comparata e ordinario alla Normale di Pisa, Massimo Fusillo, l’etnomusicologa Cristina Ghirardini, il titolare della casa editrice Effigi Mario Papalini, il musicista e cantastorie Mauro Chechi e la cantante ed autrice Letizia Papi. Dalle 20 è prevista la visita guidata della Cantina, con degustazioni (prenotazione obbligatoria, 20 euro gli adulti, 15 euro i bambini sotto i 10 anni, all’indirizzo info.chiacchiereallameria@gmail.com) e – alle 21.30 – si terrà lo spettacolo “Santi e Briganti” di Mauro Chechi e Francesco Burroni.

“Umorismo e giochi di parole” è il tema dell’appuntamento del 17 agosto. Al Teatro Castagnoli, dalle 18, la professoressa di filosofia dell’Università di Milano Anna Ichino e il professore di teoria della letteratura dell’Università di Palermo Sandro Volpe discuteranno di un tema di grande attualità ed interesse: nel periodo del trionfo del politicamente corretto, ci sono limiti per l’umorismo e la comicità e quali? Quando non ridiamo è perché una battuta è fatta male o perché è fatta bene, ma tratta temi moralmente inaccettabili? La battuta volgare è fatta di doppi sensi, ma come si costruiscono i giochi di parole che stanno alla base di tali ambiguità? Alle 21, al parco delle Cascine, spettacolo di Graziano Salvadori, comico, cabarettista ed attore tra i più apprezzati del panorama toscana. A seguire, Dj Marco con musica anni ‘80 e ‘90.

Sempre ad agosto, dal 12 al 25, si potrà visitare, al polo culturale delle ex scuole, la mostra “Complottismo, fake news e altre trappole mentali”, che verrà inaugurata dal professore Alberto Voltolini e sarà poi presentata il 17 agosto, alle 17, dalla scrittrice e docente di filosofia Clotilde Calabi, dalla professoressa Anna Ichino e dal professore, politico e giuslavorista Pietro Ichino.

Terzo e ultimo appuntamento, il 21 settembre, nella sala del Museo della vite e del vino, alle 18, dedicato a “L’esperienza del vino”: la degustazione di un vino è una costruzione culturale, che comporta il raffinamento del senso del gusto e il suo coordinamento con altri sensi, in particolare olfatto e vista. Tutte queste componenti modificano la nostra esperienza gustativa. Ne discuteranno Maria Cristina Amaretti, professoressa di filosofia delle scienze umane all’Università di Genova, e Tommaso Piazza, professore di filosofia del linguaggio all’Università di Pavia. A seguire, “Assaggi al buio”, degustazione di prodotti locali completamente al buio; la Uici, Unione italiana dei ciechi ed ipovedenti di Grosseto, guiderà l’esperienza coadiuvata dai sommelier della Ses – Scuola europea sommelier.

Piccoli ottimi sorsi per nutrire la mente e trascorrere qualche ora piacevole alla meria di Scansano.